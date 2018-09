Los opositores creen que cita con Almagro no afecta al 21-F

El presidente Evo Morales le arrancó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, el reconocimiento de la “buena imagen” de su Gobierno y que lo califique de “adalid de la equidad social”, después de que el diplomático lo había cuestionado insistentemente por su afán de postularse en 2019, pese a la consulta del 21-F.

Pese a la sorpresa, para la oposición, los dichos del secretario general de la OEA no tocan la posibilidad legal de frenar la repostulación de Morales a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El MAS llevó agua a su molino. “(Almagro) lo que opina es que Evo es el adalid de la equidad social, que lo valora mucho y que la gestión de gobierno ha dejado a Bolivia como un país con excelente estabilidad política y económica”, dijo la diputada Valeria Silva.

Al respecto, el jefe de UN salió a minimizar los elogios para Evo Morales de parte del diplomático uruguayo en el que la oposición puso expectativas para frenar la candidatura a la reelección. “Evo ha hecho cosas importantes, como los bonos y la lucha del mar. Y Almagro seguro piensa en eso. Pero, a la vez, Evo se ha emborrachado de poder y no respeta la ley ni el voto del pueblo. Y ante eso la gente está molesta. La gente ya no quiere a ese Evo que no respeta el voto”, comentó el precandidato Samuel Doria Medina.

A su turno, el senador Óscar Ortiz salió en defensa de Almagro, recordó que el secretario general de la OEA se ha reunido antes con el ministro de Justicia, Héctor Arce, y luego ha seguido cuestionando a la administración de Morales.