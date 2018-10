Los mercados se derrumban por la suba de tasas y la ‘guerra comercial’

Las bolsas cerraron con fuertes pérdidas en el denominado “jueves negro”, siguiendo el rastro de Wall Street, en un mercado tenso por la guerra comercial y la subida de los tipos de interés en Estados Unidos criticada por el presidente Donald Trump.

Para evitar el recalentamiento de la economía y un resurgir de la inflación, el banco central estadounidense subió tres veces este año sus tasas en un cuarto de punto porcentual, y tiene previsto hacerlo de nuevo en diciembre.

La bolsa de Tokio perdió 3,89%, la de Shanghái más de 5% y la de Hong Kong 3,5%.

Un lastre que arrastró a las principales europeas: París cerró con una caída del 1,92%, Londres perdió 1,94%, Fráncfort 1,48%, Madrid 1,69% y Milán 1,84%.

Tras su jornada negra la víspera, Wall Street volvió a abrir a la baja: S&P 500 cayó 2,05%, el Dow Jones perdió 2,13% y el Nasdaq bajó 1,25% tras finalizar la sesión.

Los ataques a la Fed son otro ejemplo de la ruptura de normas tradicionales por parte de Trump. Dado que la Fed es un organismo independiente, los presidentes en las últimas décadas han evitado hacer comentarios públicos sobre sus acciones.

El jueves, en declaraciones en Bali, donde se desarrolla la reunión anual del FMI, la directora gerente del organismo, Christine Lagarde, dijo que las subas de tasas “son una evolución necesaria” e “inevitable” para las economías como Estados Unidos que experimentan un fuerte crecimiento.

Mercados amenazados

Los mercados se sienten “amenazados”, estima Stephen Innes, responsable de las transacciones Asia-Pacífico en OANDA, una empresa de servicios financieros.

“Hay varios motivos: la caída en Wall Street, la subida de las tasas de interés a largo plazo, nuevas preocupaciones por las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos y una actitud prudente antes de los anuncios de resultados de empresas”, explicó a la agencia Bloomberg Juichi Wako, de la compañía financiera japonesa Nomura Securities.

“El ambiente mundial es de nerviosismo, ante la subida de las tasas de rendimiento de los bonos, así como las preocupaciones en torno al endurecimiento de las políticas” de los bancos centrales, añadió la firma Charles Schwab.

Trump cuestionó duramente la decisión de la FED tras una jornada negra en Wall Street, cuyo Dow Jones cayó a su nivel más bajo desde febrero. El índice estrella de la bolsa de Nueva York cedió un 3,15%, hasta los 25.598,74 puntos, apenas ocho días después de haber alcanzado un máximo histórico.

Y el Nasdaq, el índice de valores tecnológicos, perdió un 4,08%, su mayor retroceso en más de dos años.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, justificó el jueves la subida de los tipos de interés, calificándola de “necesaria” e “inevitable” para economías como Estados Unidos, con un crecimiento fuerte, un aumento de la inflación y un desempleo “extremadamente bajo”.

Compañías tecnológicas

Esos tipos de interés, de los que dependen entre otras cosas los créditos al consumo y los préstamos hipotecarios, se sitúan ahora entre el 2 y el 2,25%.

Una política que Trump ha criticado varias veces en los últimos meses, rompiendo así con la costumbre de los presidentes de respetar la independencia de la Reserva Federal (Fed).

Con la subida de las tasas, los inversores se orientan hacia el mercado de las obligaciones que se vuelven más lucrativas.

La caída del miércoles en Wall Street se explica, sobre todo, por los malos resultados de los valores tecnológicos, que suelen ser el principal factor de crecimiento de la bolsa de Nueva York, pero que llevan una semana con problemas. Las dificultades de las compañías tecnológicas se deben al hecho de que “los gestores de carteras abandonan ese sector de crecimiento para ir hacia empresas que ofrecen una mayor seguridad”, explicó Tom Cahill, de Ventura Wealth Management.

TRUMP CRITICÓ DURO A LA FED POR LA MEDIDA

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró sus críticas a la Reserva Federal (Fed, banco central) al señalar que es “muy agresiva” al aumentar demasiado las tasas de interés.

“Creo que están cometiendo un gran error”, aseguró el mandatario al programa Fox & Friends. “Están siendo muy agresivos”.

Para evitar el recalentamiento de una economía robusta y una mayor inflación, la Fed subió las tasas de interés.

Poco después de las declaraciones del mandatario, el asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow aclaró que las opiniones de Trump no tenían peso en las decisiones de la Fed. “Sabemos que la Fed es independiente. El presidente no le está imponiendo ninguna política a la Fed. No dijo nada como eso”, señaló Kudlow a la cadena CNBC.