López Obrador renuncia al avión presidencial y a la casa de Los Pinos

Al iniciar la transición en el poder, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó ayer que renun- ciará a la seguridad oficial, a la residencia de Los Pinos y al avión presidencial, manteniendo sus promesas de campaña.

“He sostenido que me cuida la gente y me cuida el pueblo, y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer”, afirmó en rueda de prensa el líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y ganador de la Presidencia.

De esta manera, respondió que evaluará el uso de fuerzas de seguridad pública para su protección, especialmente del Estado Mayor Presidencial.

Explicó que no va a desaparecer el Estado Mayor Presidencial, cuerpo militar de élite, sino que se va a incorporar a la Secretaría de Defensa “por completo” y ya no estará “encargado de custodiar al presidente de la República”. “Me va a cuidar la gente del pueblo y me van a cuidar ustedes”, dijo López Obrador, que antes y después de entrar al Palacio Nacional fue rodeado por una multitud.