El Senado de Argentina define este miércoles si aprueba la legalización del aborto, al cabo de cinco meses de un intenso y acalorado debate que del parlamento se trasladó a las calles.

A la espera del resultado, que se anticipa negativo, dos manifestaciones colman los alrededores del Congreso en Buenos Aires, separadas por dos vallados. Pañuelos verdes identifican a quienes están por "el derecho a elegir" y el color celeste a quienes rechazan la ley.

En varias ciudades de América Latina, como Ciudad de México, Lima, Rio de Janeiro y Santiago, grupos a favor de la legalización del aborto se manifestaron frente a representaciones diplomáticas de Argentina.

En Madrid, dos activistas del grupo Femen se plantaron frente a la embajada con los pechos desnudos y pancartas que decían "Aborto libre en Argentina" y "Qué sea ley".

En la noche, el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, ofició una misa en la catedral de Buenos Aires, retransmitida desde una pantalla gigante ubicada en una desierta Plaza de Mayo, a un kilómetro de la sede del Senado.

De aprobarse el proyecto, Argentina, país del papa Francisco, se convertiría en el tercero de América Latina con aborto legal, sumándose a Cuba y Uruguay. También se permite en la Ciudad de México.

Foto: AFP

Consulta popular

La presión se redobla a medida que trasciende que la mayoría de los senadores rechazará el proyecto, aprobado en junio por Diputados con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención.

De los 72 senadores, se estima que 38 votarán en contra. En caso de que haya empate, la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, emitirá el voto decisivo y ya adelantó que será por el no.

Sin embargo, sectores a favor de la ley evalúan convocar un referéndum en caso de que la iniciativa sea rechazada.

"Cuando hay una Cámara que opina de una manera y otra que piensa de otra manera, en caso de que sea rechazado, demuestra que la representación del pueblo está dividida. Eso amerita, tal vez, un sistema de decisión de democracia directa que prevé la Constitución a través de la consulta vinculante. Es posible que propongamos esto", adelantó Daniel Lipovetzky, diputado del oficialista Cambiemos y que tuvo a su cargo el debate en la cámara baja.

Legal o clandestino

Celeste Villalba tiene 20 años y a pesar de su nombre de pila está fervorosamente del lado verde. A su alrededor jóvenes con pelucas verdes cantan "¡Aborto legal, en el hospital!".

"Este debate es si es legal o clandestino, no si uno está a favor o en contra del aborto", dice a la AFP. Pese a que guarda esperanzas, cree que los senadores cederán a "presiones" de la Iglesia católica.

"La Iglesia se quiere meter en todo. Tendría que dar un paso al costado", afirma. Aunque las adolescentes y jóvenes han sido motor de las manifestaciones, los mayores también están movilizados.

Mirtha Martini, de 64 años, vendedora de seguros pasó por la plaza para expresar su apoyo. "Hay que tomar posición, es importante. El eslogan 'Defender la vida' es una falacia porque se mueren mujeres por abortos clandestinos", afirmó.

El No Celeste

Entre los celestes que se oponen a la ley deambulan varios sacerdotes. Federico Berruete, de 35 años, es uno de ellos. Mientras dirige la organización de un improvisado reliquiario habla con la AFP.

"Hay una gran muestra de fe, mucha gente se ha movilizado para un país más humano. Hay que defender al niño por nacer", afirma.

A su alrededor manifestantes alzan carteles donde se lee "Hay vida desde la concepción" o "Toda vida vale". Detrás, un enorme afiche con la imagen de un feto sirve de marco a jóvenes que cantan acompañados de tambores.

Posiciones individuales

Una iniciativa para reducir de 14 a 12 semanas el lapso en el que se autorizaría el aborto y lograr así más adhesiones en el Senado fracasó. Al igual que ocurrió en la cámara de Diputados, las posiciones de los senadores son individuales y no responden a líneas partidistas.

"No aprobar la ley no es una respuesta. Aunque salgamos de esta sesión diciendo que el aborto debe ser penado con cárcel, mañana seguirá habiendo abortos en Argentina. Si no es con ley serán de manera clandestina", advirtió el senador Eduardo Aguilar, del Partido Justicialista (peronista).

En el otro bando, la senadora María Tapia, de la Unión Cívica Radical, integrante de Cambiemos, sostuvo que "todos coincidimos en que nos preocupa la vida de las mujeres, pero con la aprobación de esta ley se va a generar un fomento, una aprobación de esta práctica".

El presidente Mauricio Macri celebró que se haya producido el debate sobre el aborto en los últimos meses y aseguró en una carta que "no importa cuál sea el resultado, hoy ganará la democracia".