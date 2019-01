La madre de las fake news: circuló un diario anunciando la renuncia de Trump

Washington amaneció este miércoles con la noticia de la renuncia del presidente Donald Trump en la portada del diario Washington Post, pero resulta que se trataba de una edición falsa del diario impreso que fue distribuido gratuitamente en espacios públicos y confundió a algunos. "Sin presidencia", rezaba el titular de portada. El subtítulo explicaba que el mandatario se había marchado raudamente de la Casa Blanca, lo que había permitido "acabar con la crisis".

Ediciones del diario falso fueron distribuidas fuera la Casa Blanca, en la estación de trenes, en inmediaciones del capitolio, entre otros lugares públicos. “Leía las noticias y como he estado fuera por vacaciones me preguntaba si me había perdido algo. Pero lo que veía no se correspondía con lo que sé, pero estaba tan bien hecho… seguía volviendo a la cabecera que decía The Washington Post, hasta que caí en que era falso”, relata Carmen del Río, quien recibió uno de los ejemplares cerca del Departamento del Tesoro, según publicó el diario español El País.

Fotografías del diario fueron difundidas en redes sociales y tras el mediodía de hoy miles se acumulaban en los basureros de la ciudad. Yes Men es un grupo de activistas que suelen realizar bromas en señal de protesta. Por ejemplo, en 2008 imprimieron un millón de ejemplares falsos del New York Times anunciando el fin de la Guerra en Irak.