La dramática conclusión de la autopsia de la joven Desirée Mariottini y el escalofriante relato de sus asesinos

El caso de la joven Desirée Mariottini sigue causando repercusión en Italia y a nivel mundial por la sangre fría con la que actuaron sus asesinos, un grupo de migrantes que se dedica al tráfico de drogas que la violó durante 16 horas y después la dejo morir.

En las últimas horas se conoció el resultado de la autopsia que determinó las causas exactas de la muerte de Desirée. Se descubrió que de haber sido atendida a tiempo se hubiera podido salvar, la indiferencia con la que actuaron los violadores fue determinante. Murió por un paro cardiorrespiratorio que provocó una falla multiorgánica.

El informe forense además confirmó lo que inicialmente se sospechaba: que la joven fue dopada de forma continua durante horas y luego vejada por una decena de drogadictos que vivían en el lugar al que ella había acudido para comprar drogas.

El testimonio de uno de los tres senegaleses presos por el crimen prueba la frialdad con la que actuaron: "Mejor ella muerta que nosotros en la cárcel", justificó en sus declaraciones. La lógica era que si la encontraban sin vida abandonada pasaría como una chica drogadicta más que había muerto por sobredosis.

El cuerpo de la joven estaba totalmente intoxicado, drogas y psicotrópicos de todo tipo le fueron administrados por sus agresores. "Le dieron agua y azúcar mientras moría. Luego, cuando vieron que se estaba volviendo cianótica, la pusieron en un sofá y después murió", reveló otro de los acusados por el crimen.

"La niña, aunque con dificultad, respiraba, pero estaba completamente inconsciente. No me di cuenta de que su vida estaba en peligro, pues otras veces había visto a otras personas simplemente "duras" que luego se recuperaban en unos momentos. A las 3 de la madrugada, Youssef (Yusif Saila, el cuarto sospechoso detenido) me dijo que estaba muerta", contó otro sospechoso.

El caso está tomando incluso otros ribetes, ya que se conoció en un reportaje del diario La Stampa que la joven era nada menos que hija de un conocido narcotraficante.