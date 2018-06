La crisis política pone a Nicaragua al borde del colapso económico

Hace 1 hora

Sitiada por bloqueos en las principales ciudades desde el 18 de abril, un poderoso movimiento social que demanda la democratización del país y el presidente Daniel Ortega que se aferra al poder, Nicaragua pende de hilo por los efectos económicos de su profunda crisis política.



El diálogo abierto por la Iglesia católica intenta encontrar un cauce luego de que el mandatario sandinista decidió aceptar la apertura de un proceso para encauzar la protesta.



El último saldo señala que hay más de 134 muertos y miles de heridos a causa de la violenta represión contra los manifestantes antigubernamentales que han tomado las calles, alertó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).



Los opositores han logrado bloquear un 70% de las vías en 10 departamentos como presión al Gobierno para que cese la represión.



Además de los políticos, la crisis tiene graves efectos en la economía nicaragüense que sufrirá pérdidas de alrededor de 800 millones de dólares y cerca de 90.000 empleos a causa de la crisis política en el país, advirtieron economistas independientes.



Uno de los impactos inmediatos es el retraso en el ciclo agrícola 2018-2019, que inicia entre mayo y junio y que coincide con la temporada de lluvias, dijo a la AFP el director de la no estatal Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copade), Néstor Avendaño.



Un país sitiado



Managua, la capital nicaragüense, se encuentra sitiada por bloqueos de vías que mantienen manifestantes opositores al gobierno, una medida que ha frenado a la economía del país, que según expertos está en peligro de entrar en recesión.



“Los tranques (bloqueo de vías) no se van a quitar aunque tengamos que morir de hambre y de frío bajo la lluvia en esas carreteras”, afirmó la líder campesina Francisca Ramírez.



Esta mujer de 41 años, de complexión adusta, tez morena y baja estatura, recorre los bloqueos que se han multiplicado hasta alcanzar 70% de las carreteras en 10 de los 17 departamentos del país.



En momentos en que comienza el ciclo agrícola 2018-2019, las protestas ponen en riesgo la producción de alimentos para consumo local y exportación, que representa junto a la agroindustria un 30% del Producto Interno Bruto (PIB), según Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copade). "La crisis política podría llevarnos a un escenario donde el PIB podría tener una caída de 1% con respecto a 2017", dijo el director de la Copade, Néstor Avendaño.



En términos económicos esto representa una reducción de 800 millones de dólares y una baja de 2.282 a 2.260 en el PIB per cápita, lo que significa más pobreza, explicó Avendaño.



Sin embargo, las proyecciones oficiales apuntan a un crecimiento económico de entre 4,5% y 5% para 2018, uno de los más altos de Centroamérica.



Las protestas antigubernamentales, iniciadas el 18 de abril, han dejado más de 130 muertos y 1.300 heridos según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).



"¿Usted cree que los campesinos no quisiéramos estar sembrando nuestras tierras cuando estamos en un momento oportuno de la siembra?", reflexionó Ramírez, antes de agregar que no se puede seguir permitiendo la represión de las manifestaciones.



La carretera a Masaya, 30 km al sureste de Managua, por donde normalmente circulan más de 50.000 vehículos al día, se observa desolada y cubierta de barricadas de ramas, vallas publicitarias, neumáticos, adoquines.



“Los tranques son un apoyo a la población para no darle pasada a los antimotines e impedir que continúe la masacre”, dijo Luis Montalban, un manifestante que se moviliza entre las barricadas organizando la defensa.

Recordó que el fin de semana pasado murieron 10 personas en un ataque de las fuerzas de seguridad a Masaya. Las autoridades han tratado infructuosamente de levantar los bloqueos de las carreteras alegando que violan el derecho a la libre circulación y provocan desabastecimiento de alimentos y medicinas.



Sin transporte de carga



En Las Maderas, 52 kilómetros al norte de Managua, el bloqueo provoca largas filas de furgones en tránsito por Nicaragua hacia otros países.



“Disculpe las molestias estamos trabajando para construir una Nicaragua libre”, se lee en una pancarta colocada en la barricada, defendida por hombres y mujeres visiblemente cansados, tensos y armados de morteros artesanales, hondas y piedras.



“Estamos haciendo estos tranques porque nosotros nos sentimos amenazados por el gobierno. ¿Cómo es posible que él (el presidente Daniel Ortega) como gobernante mande a los antimotines a agredir al pueblo?”, preguntó una mujer con el rostro cubierto detrás de la barricada.



“Estoy esperando que den pasada (en el tranque), ya estuve siete días en otro; traía gastos (dinero) para cinco días y se me han terminado”, lamentó un conductor hondureño que se identificó como Merino.

La campesina Ramírez reconoció que el cierre de las vías afecta el abastecimiento de las ciudades y la economía, pero dijo que están "apostando a que esto (la crisis) sería resuelta de la mejor manera posible y rápido".



“Nicaragua enfrenta una posible recesión económica” que se reflejará en una caída de las exportaciones, el empleo y la inversión extranjera, apuntó Avendaño.

El daño de la crisis política a la economía "es demasiado grande" y no está expresada en valores: “Lo más grave es el deterioro del proceso inversionista y de la confianza de los consumidores”, advirtió el especialista.

Recuperar las condiciones productivas va a requerir de cuatro a cinco años, no se trata que "ya terminó la crisis, vamos todos a trabajar. Eso no es así porque la confianza se deterioró", enfatizó.