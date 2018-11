La agencia alemana DPA cierra su servicio en español

La Agencia Alemana de Prensa (DPA, por sus siglas en alemán), cuyo servicio en español comenzó a funcionar hace 58 años, decidió cerrar de manera inmediata su servicio en español, lo que ocasionó el despido de cerca de 70 trabajadores en varios países, según reportan medios internacionales.

El servicio en español entregó noticias a doscientos clientes de veite países durante medio siglo. Hasta las siete y media de la tarde (hora alemana) del martes, el servicio estuvo funcionando con normalidad. La última nota enviada, a las 19:24, llevaba por título "Continúan arrestos contra manifestantes opositores en Nicaragua" y estaba firmada por Johnny Cajina desde Managua y Theo Peters como editor desde Madrid.

Uno de los directores del servicio español fue el periodista boliviano Juan Carlos Salazar, quien trabajó por 40 años en la agencia -como corresponsal en Bolivia, Argentina, México, Centroamérica y el Caribe- y fue su director desde Madrid durante doce años (hasta 2010).

"He vivido años maravillosos. Me ha tocado cubrir acontecimientos de interés mundial que otros periodistas hubiesen pagado por hacerlo. Dpa ha sido mi segunda casa y me ha permitido vivir con decoro de lo que me gusta hacer: escribir. ¡Todo un privilegio en los tiempos actuales!", escribió en su cuenta de Facebook.

"Con el cierre anunciado el martes, no pierde Dpa. Pierde el periodismo, el buen periodismo, el periodismo de excelencia. Siempre he creído que el buen periodismo es el único instrumento que tenemos los periodistas para salvar al periodismo, en momentos, como los actuales, en que la posverdad y los fake news ganan espacio y parecen acorralar al periodismo ético y responsable", agregó Salazar.

Se mantiene el audio y video

El comunicador de la agencia negó que el cierre sea total y dijo que se mantendrá el servicio de audio y video. Agregó que la plantilla sería reducida en un 80%: del medio centenar de empleados actuales, perderán su puesto de trabajo unos cuarenta y las oficinas en Buenos Aires, Río de Janeiro, Bogotá, Ciudad de México, La Habana y Madrid se reducirían a meras corresponsalías.