Justicia prohíbe la salida de Guaidó y EEUU advierte que lo protegerá

El aparato judicial vinculado al chavismo ordenó congelar las cuentas del autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y le prohibió salir del país. Mientras tanto, la Asamblea Nacional (Parlamento) autorizó al mandatario a nombrar a diplomáticos en las representaciones de Venezuela en el exterior.

El asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró que cualquier intento de “dañar” al líder opositor venezolano, Juan Guaidó, acarreará “serias consecuencias”.

“Permítanme reiterar: habrá serias consecuencias para aquellos que intenten subvertir la democracia y dañar a Guaidó”, tuiteó John Bolton.

Washington reconoció a Guaidó como presidente interino de Venezuela después de que este se autoproclamara en el cargo y considera que Nicolás Maduro debe dejar el poder.

La advertencia de Bolton se da después de que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, pidiera al máximo tribunal que prohíba la salida del país y congele las cuentas del líder opositor.

Previamente, Washington había decidido entregar a Guaidó las cuentas de Venezuela en Estados Unidos y estableció sanciones contra la estatal petrolera Pdvsa, principal fuente de ingresos del país, para presionar a Maduro.

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, recibió ayer a Carlos Vecchio, encargado de negocios de Venezuela en Washington, para reforzar la colaboración después de que fuera designado para este cargo por Juan Guaidó.

El fiscal general Tarek William Saab, que se define chavista, pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, de línea oficialista) que prohíba a Guaidó la salida del país, la transacción de bienes y congele sus cuentas.

Nuevos diplomáticos

El Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, autorizó ayer la designación de representantes diplomáticos propuestos por el jefe de la Cámara y autoproclamado presidente encargado del país, Juan Guaidó, en diez países americanos que lo reconocen como representante del poder Ejecutivo.

Guaidó presentó una comunicación ante el Parlamento en la que designa a representantes en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú y ante el Grupo de Lima, y fue aprobada por “unanimidad”, según dijo la Secretaría del Legislativo.

Como representante diplomático de Venezuela en Argentina fue nombrada Elisa Trota Gamos; para Estados Unidos, Carlos Vecchio; para Canadá, Orlando Viera; Guarequena Gutiérrez, para Chile; Humberto Calderón, en Colombia; María Faría, en Costa Rica; René de Sola Quintero, en Ecuador y Claudio Sandoval, en Honduras.

PENTÁGONO NO CONFIRMA NI DESMIENTE ENVÍO DE 5.000 SOLDADOS Y MADURO VE UNA ‘GUERRA PSICOLÓGICA INFANTIL’

El secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, no confirmó ni desmintió el posible envío de soldados estadounidenses a Colombia tras el revuelo ocasionado por una nota en la libreta del asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, que decía “5.000 tropas a Colombia”. “No he discutido eso con el secretario Bolton”, respondió Shanahan.

Este martes, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que EEUU no le ha planteado a su Gobierno el envío de soldados.

Por su parte, Nicolás Maduro acusó al consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, de desplegar una “guerra psicológica infantil”, luego de que el funcionario dejara ver una nota que decía “5.000 soldados a Colombia”. “El señor Bolton, (...) con una guerra psicológica infantil (...), con una carpeta diciendo ‘vamos a mandar 5.000 tropas a Colombia’ ¿Esa es la forma infantil de dirigir una política exterior?”, dijo Maduro.

SE IMPONE LA CENSURA EN VENEZUELA

Los canales, emisoras y periódicos impresos, tanto privados como públicos, han dejado de transmitir las protestas del Legislativo y declaraciones del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien el 23 de enero anunció que asumía las competencias del Ejecutivo como presidente encargado, presumiblemente por censura del Gobierno de Nicolás Maduro.

Esta semana no ha salido al aire el programa radial matutino que dirige cada mañana el reconocido periodista César Miguel Rondón, en el que aborda el acontecer nacional con las noticias del día y entrevistas.

Rondón escribió en su cuenta de Twitter: “Gracias a las amigas y amigos que han manifestado preocupación por nuestra ausencia de esta mañana. Es la misma situación que está planteada desde el pasado jueves: no es autocensura, es censura pura y dura la que nos ha silenciado”.