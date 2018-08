El expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015) criticó este miércoles los "intereses" que hay detrás del capitalismo y apostó por acortar los horarios de trabajo, aumentar los ingresos y repartir mejor las ganancias para que la gente pueda "tener tiempo libre para ejercer su libertad".

En una rueda de prensa en La Zubia (sur de España), donde anoche recogió el premio internacional de poesía Laurel de Plata, el político uruguayo de 83 años censuró un sistema económico basado "en el despilfarro", que genera "demasiada basura" y "cosas que hay que cambiar a cada rato".

"Construimos porquerías que duren poco para generar ganancias y terminamos trabajando un montón de horas", expuso Mujica, quien cree que funcionar de acuerdo a los intereses de capitalismo, que solo busca las ganancias, no da la felicidad a la gente. "Hay que garantizar mucho tiempo libre para que la gente ejerza la libertad. Soy libre cuando tengo tiempo libre, no tengo obligaciones, hago lo que quiero con mi vida (...) Si multiplico las necesidades, lo pago con libertad", reflexionó.

En este sentido, puso como ejemplo que, cuando alguien compra algo, no lo está haciendo con dinero sino con el tiempo de su vida que tuvo que gastar para tenerlo. Por ello, abogó por "aprender a andar con poco equipaje y compromiso material", con determinados aspectos materiales seguros, pero no vivir "desesperado" queriendo cambiar a cada momento para tener alguna cosa mejor.

En su primera salida internacional tras renunciar, el pasado 14 de agosto, a su cargo en el Senado uruguayo debido al "cansancio del largo viaje" en la política, explicó asimismo que decidió viajar a España por la "nostalgia cultural" que supone su "trágica historia". "Yo no vine por un premio, los premios no existen. Vine por esa sensación interior de intentar recrear algo en los hilos de un paisaje que seguramente no es como uno lo sueña, pero uno no puede renunciar a los sueños", explicó al tiempo que apostilló que no ha viajado a España "por razones" sino por "sentires".

Respecto a Uruguay, señaló que es un "pequeño país muy raro" que, hace 48 años, logró que toda su izquierda estuviera junta. "La izquierda se divide por ideas y la derecha defiende intereses, y por eso es más lúcida la derecha que la izquierda", añadió el expresidente de Uruguay, país al que definió como una "negociación con patas permanente".