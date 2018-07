Tras polémica declaración sobre el Brexit, el proceso que sigue el Reino Unido para alejarse de la comunidad europea, el presidente Donald Trump arribó este viernes a Londres, recibido por el malestar de activistas y políticos británicos.

"Si hacen eso, probablemente no se haga el acuerdo comercial con Estados Unidos", dijo Trump a The Sun. Como resultado un inflable fue erigido por un grupo de manifestantes este viernes para que flote en la plaza del Parlamento.

El Bebé Trump se paseó por Londres

Repudio de políticos

La portavoz laborista de Exteriores, Emily Thornberry, dijo que Trump ha sido "extraordinariamente grosero" por "comportarse así con su anfitriona". "¿No le enseñó nada su madre? No es manera de comportarse", declaró la política de la oposición en el programa Good Morning de ITV.

La conservadora Sarah Wallaston calificó de "repulsiva" la entrevista en "The Sun" y dijo que el presidente "está decidido a insultar a May", para añadir que, si este es el precio a pagar por un acuerdo con EEUU, "no vale la pena", según El Periódico de España.

Puedes ver el video:

"Cuando el racismo y la extrema derecha avanzan no te sientas y esperar a que pase. Hay que salir a las calles, movilizarse y contratacar", afirma el activista Owen Jones, uno de los organizadores.

La visita, según la primera Ministra Theresa May, tiene por objetivo prioritario, según ella misma ha anunciado, es "profundizar la relación única de comercio y comenzar las discusiones sobre cómo vamos a forjar y una fuerte, ambiciosa y futura relación comercial entre socios".