India anuncia haber derribado un satélite de órbita baja en un ejercicio

India derribó un satélite de órbita baja con un misil durante un ejercicio, anunció este miércoles el primer ministro Narendra Modi, cuyo país se convirtió en el cuarto que logra esta proeza tecnológica en el mundo después de Estados Unidos, China y Rusia.

"Nuestros científicos han derribado un satélite de órbita baja a una distancia de 300 kilómetros", declaró el dirigente nacionalista hindú durante un excepcional discurso televisado a dos semanas del inicio de las elecciones legislativas en el gigante del sur de Asia.

"Nuestro objetivo es establecer la paz y no crear una atmósfera de guerra. Esto no está dirigido contra ningún país", agregó Modi en esta intervención anunciada en el último momento y sobre la que no se había filtrado nada.

"Es un momento de orgullo para India", afirmó al estimar que su país de 1.250 millones de habitantes se unía así a las "superpotencias del espacio".

La operación, bautizada "Mission Shakti" ("fuerza" en hindi), duró tres minutos. "El satélite era un blanco preestablecido y fue derribado por un misil antisatélites", precisó Modi.

Esta tecnología antisatélites tiene el inconveniente de proyectar miles de fragmentos a gran velocidad en la órbita terrestre, lo que plantea un peligro para otros objetos espaciales, señalan los expertos. China llevó a cabo por primera vez un tiro similar en 2017.

La utilización de un láser, en cambio, permite poner fuera de servicio los instrumentos de un satélite por "deslumbramiento" sin afectar su integridad física.

El anuncio del gobierno indio se produce cuando Modi aspira a obtener un segundo mandato de cinco años en las elecciones que comenzarán el 11 de abril, para las que 900 millones de electores están convocados a las urnas. Los resultados se anunciarán el 23 de mayo.

