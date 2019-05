Increíble: cámara capta el momento exacto de la caída un escalador sin cuerdas a más 20 metros (y sobrevive)

El pasado 16 de abril, Walker se fue a Colorado para ejercer esta práctica en una zona de escalada. Él llevaba una cámara GoPro cuando sufre un imponderable que lo hace resbalar y posteriormente caer poco más de 20 metros.

El video captó la inevitable caída y muestra claramente el nivel de gravedad de la misma. Se logra apreciar la innumerable cantidad de golpes que recibe antes que su cuerpo deje de rodar.

Las consecuencias que le dejó la terrible caída fueron de alto riesgo: se rompió ambas muñecas, ocho costillas y la pelvis y se perforo un pulmón.

De todas formas, hoy por hoy se encuentra mucho mejor y está a punto de ser dado de alta en el Hospital Foothills de Boulder Community Health. Kyle Walker pudo explicar el desafortunado episodio que le tocó vivir:

"Estoy muy bien, a pesar del largo camino que me queda para la recuperación. Me voy de rehabilitación mañana y he curado las heridas sorprendentemente rápido. La caída se produjo cuando decidí probar una nueva ruta. A mitad de un movimiento final, me doy cuenta de que estoy demasiado cansando y tengo la oportunidad de llegar desde la roca hasta un lugar de descanso. Sin embargo, mis pies se deslizaron sobre una sección de la pared y me precipité en caída libre antes de que supiera lo que había sucedido. Aceptando que estaba muerto, no me sacudí ni me agarré a nada, simplemente caí."

Para cerrar, Walker dejó un mensaje para la sociedad acerca de la difícil situación en la que le toco estar: “me considero afortunado y no recomendaría escalar nuevas rutas sin práctica ni cuerdas a nadie”.