Increíble: La estremecedora historia de una mujer de 81 años que finalmente conoció a su madre de 103

Desde los 19 años que Eileen está en la incesante búsqueda de su madre, hasta que el 2018 acudió al programa Liveline de RTÉ (radio irlandesa) y le dieron el dato de que se habían encontrado rastros en Escocia: "Cuando escuché eso, nada me detuvo hasta llegar a verla", manifestó la mujer de 81 años.

El pasado abril, Eileen tomo la decisión de viajar a Escocia y finalmente el momento tan ansiado y anhelado por ella se dio. Conoció a su madre, Elizabeth, de 103 años de edad.

"Fui a verla y es la mujer más hermosa, tiene una encantadora familia, me dieron una gran bienvenida", le confesó al programa Liveline de RTÉ. "Llegamos y, honestamente, no he superado la aceptación que tuve. Me aceptaron y tuve una gran conversación con mi madre", contó.

Eileen dio detalles de cómo fue el encuentro: "Ella estaba leyendo un libro y le dije que éramos de Irlanda y ella contestó: 'Yo nací en Irlanda'. Entonces, le dije: 'Sabes que soy tu hija' y ella sólo me miró y me tomó la mano". "Creo que ella no lo notó, pero había un vínculo muy grande entre nosotras dos. Fue fantástico", indicó. Eileen también descubrió que tiene dos hermanastros.

"Tuvimos tres días de maravillosa felicidad que nunca antes había tenido", dijo Eileen y agregó que “el encuentro con su madre la había hecho más feliz de lo que nunca podría haber imaginado, no creo que alguna vez baje de la nube".