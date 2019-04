Incertidumbre en el cierre de las campañas en España

Los líderes de los principales partidos de izquierda y derecha midieron ayer sus fuerzas en el cierre de la campaña electoral en España, que deja en la incertidumbre, a un día de las elecciones, si la suma de las formaciones de ambos bloques podrán hacer posible la formación de un nuevo Gobierno.

Tras dos semanas de actividades por toda España, grandes partidos nacionales, formaciones regionales y nacionalistas o pequeños partidos pusieron el final a una de las campañas más intensas y abiertas de las últimas décadas, que lo que sí constata es el fin del bipartidismo en el país.

Cinco formaciones, el gubernamental partido socialista (PSOE), el conservador partido Popular (PP, centroderecha), Ciudadanos (liberales), Podemos (izquierda) y Vox (ultraderecha) concurren a unos comicios inéditos en España, fundamentalmente por la emergencia de estos últimos, que ha supuesto una división sin precedentes en el bloque de derechas.

La caza del voto en los partidos tradicionales de izquierda y derecha ha sido un objetivo fundamental para PSOE y PP durante la campaña, y también en la recta final con Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno español, y Pablo Casado, líder del PP, con un claro objetivo: acabar fuertes mañana, como líderes incontestables de sus respectivos bloques, para buscar aliados que les lleven a la victoria.

Derecha e izquierda

“Si no gobernamos, no ganamos”, dijo Sánchez, quien alertó del “peligro” que supone el PP de Casado, que ayer abrió la puerta a que la ultraderecha de Vox forme parte de su Gobierno si llega a ser jefe del Ejecutivo.

“Nada está hecho, ganar no significa gobernar, tenemos que ganar y gobernar, si no gobernamos, no ganamos”, subrayó Sánchez en una de sus últimas intervenciones de campaña en la que pidió a los indecisos que voten al PSOE porque “la involución” de España es una “amenaza real”.

Casado advirtió de que votar a Vox o a Ciudadanos supone hacerle “un favor” a Sánchez y a sus “socios” de Podemos y a los nacionalistas vascos y catalanes.

“Simpatizantes de Ciudadanos y de Vox, con todos mis respetos, si no les importa que pueda seguir gobernando Sánchez, sigan votando a Vox y a Ciudadanos”, dijo.

Algo que no le gustó al liberal Albert Rivera, quien remarcó que su objetivo es desalojar a Sánchez del Gobierno y no repartirse cargos, por adelantado, con otros partidos.

“Una campaña electoral no puede ir solo de votar en negativo”. Con esa frase, Pablo Iglesias, líder de Podemos reprochó este final de campaña al jefe del Ejecutivo español.

Iglesias advirtió de un posible pacto entre PSOE y Ciudadanos si suman el número de escaños necesarios para gobernar y por eso, subrayó, votar a los socialistas “no es una garantía” de que se van a aplicar políticas de izquierdas.

El líder de Vox, Santiago Abascal, eligió la plaza de Colón de Madrid, símbolo de la unión de las llamadas “tres derechas” a raíz de la manifestación a favor de la unidad de España que se celebró allí el pasado febrero.

Incógnitas

Estas elecciones se presentan como unas de las que plantean más incógnitas, ya que por primera vez desde el retorno de la democracia en 1977 puede haber cinco partidos de entidad a escala nacional en el Parlamento, debido a la previsible emergencia de Vox.