Hospitalizan al periodista Jorge Lanata en Buenos Aires

El periodista argentino Jorge Lanata (58) está internado en el hospital Fundación Favaloro de Buenos Aires desde el sábado, con un cuadro de fiebre y diarrea, según publica el diario Clarín.

"Iban a darme de alta hoy (por el martes), pero la fiebre me volvió a subir y como me pasan suero me quedé", explicó el conductor de radio Mitre a través de un mensaje de WhatsApp a ese medio.

En tanto, sobre su estado de salud y el cuadro que sufre, primero vinculó los síntomas a una "gastroenteritis viral", aunque luego se refirió a un rumor que circuló en las últimas horas: que en realidad padecería dengue.

"Puede ser una intoxicación con antibióticos o gastroenteritis viral o dengue. Todavía no lo saben", aseguró. Y agregó, con humor: "No recuerdo haber estado en la selva, cualquier cosa aviso".

El periodista estuvo recientemente envuelto en una polémica por la serie que desarrolla sobre hechos de corrupción durante lo sgobiernos kichrneristas de Néstor y Cristina. Entre sus proyectos, tiene previsto volver a la televisión por la pantalla con un programa de entrevistas y continuar con su programa radial.