El exvicepresidente de la constructora brasileña Odebrecht, Henrique Valladares, fue encontrado este miércoles sin vida en su domicilio, en Río de Janeiro, Brasil. El empresario reveló el pago de sobornos a políticos de Brasil.

Valladares es recordado por ser uno de los primeros y principales informantes de los sobornos que la empresa pagó en diferentes países para obtener contratos millonarios para la construcción de distintas obras.

La policía estatal señaló que el cadáver de Henrique Valladares fue entregado a su familia tras ser examinado por el forense. La policía, por su parte, dijo en un correo electrónico que la causa de la muerte aún no había sido determinada.

La prensa local dice que el ex ejecutivo ofreció información incriminatoria sobre pagos turbios al ex candidato presidencial Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña, y a Edison Lobo, ex ministro de Minas y Energía del Gobierno de Dilma Rousseff (2003-2011), entre otros políticos.

Incluso señaló que se realizaron pagos a indígenas para que no ocasionen conflictos contra la construcción de represas hidroeléctricas en sus territorios.

