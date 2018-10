Haddad felicita a Bolsonaro y el PT prepara el terreno para hacer oposición

El progresista Fernando Haddad deseó este lunes éxitos al ultraderechista Jair Bolsonaro un día después de la derrota sufrida en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, mientras que el Partido de los Trabajadores (PT) prepara el terreno para liderar la oposición.

La formación que gobernó Brasil por 13 años con Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff amaneció hoy en silencio y tiene prevista una reunión de su ejecutiva este martes en Sao Paulo para hacer un balance de su desempeño en las elecciones.

El capitán de la reserva del Ejército se impuso este domingo con un 55 % de los votos, frente al 44 % que obtuvo el candidato progresista, quien se "puso a disposición del país".

"Y como dije ayer, coloco mi vida a disposición de este país. No tengan miedo, nosotros estaremos aquí. Estamos juntos. Estaremos unidos. Abrazaremos su causa. Cuenten con nosotros", reiteró Haddad en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

El PT perdió la víspera sus primeras elecciones desde que Luiz Inacio Lula da Silva fuera elegido en 2002, pero la formación de izquierdas ya había pasado a la oposición en 2016, cuando la presidenta Dilma Rousseff fue destituida por unas irregularidades en las cuentas públicas. A pesar del revés sufrido por la izquierda y el avance de la derecha en Brasil, el partido fundado por Lula en la década de los ochenta se ha mantenido como la primera minoría en la Cámara de los Diputados, con 56 asientos, aunque perdió 12 escaños con respecto a las elecciones de 2014.

"Es nuestra obligación constituir una oposición rigurosa capaz de hacer frente de esta tarea que es la oposición", dijo en declaraciones a Efe el diputado del PT Paulo Pimenta. El objetivo del partido, aclaró el legislador, será "dialogar" con diversos sectores para "luchar en defensa de la democracia" y "organizar un frente contra el fascismo".

"Debemos de tener tranquilidad y construir un movimiento amplio, de los cuales el PT será uno de los protagonistas, pero no el único", precisó Pimenta. El PT y su principal líder, Lula, se han convertido en el centro de las críticas del presidente electo de Brasil, quien ya ha empezado a preparar su próximo Gobierno y planea su agenda internacional.

En su discurso la noche del domingo, Haddad afirmó que respetará el resultado de las urnas pero se abstuvo de felicitar a su rival, un gesto que tan solo hizo este lunes a través de su cuenta en Twitter y con el "corazón leve". "Presidente Jair Bolsonaro. Le deseo éxitos. Nuestro país merece lo mejor. Escribo este mensaje, hoy, de corazón ligero, con sinceridad, para que estimule lo mejor de todos nosotros. ¡Buena suerte!", publicó Haddad.

Mientras el PT busca una forma para enderezar el rumbo, el laborista Ciro Gomes, que aspiró también a la Presidencia y quedó tercero en la primera vuelta de las elecciones del pasado día 7, ha intentado a posicionarse como un líder preponderante de la oposición. Gomes, un antiguo ministro de Lula que se ha distanciado en las últimas semanas del PT, también felicitó este lunes a Bolsonaro, a quien ha calificado de "neonazi", pero le advirtió que enfrentará su oposición.

"Esa oposición que nace, no se confunde con fuerzas que solo defienden la democracia al sabor de sus intereses mezquinos o de forma creciente sin escrúpulos o sin pudor criminales", citó en un mensaje Ciro, quien ha realizado diversas críticas veladas contra el Partido de los Trabajadores a lo largo de la campaña electoral.

El día antes de la segunda vuelta, Gomes señaló que "ya no es posible seguir en política junto al PT" y explicó que no tomaba partido ni por Bolsonaro ni por Haddad, una decisión que fue duramente criticada por sectores de izquierda