‘Gringo’ plantea diálogo al presidente chileno

Sebastián Piñera quiere toda la suerte del mundo para Bolivia, pero no quiere que llegue esa fortuna este lunes, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) lea el fallo de la demanda marítima. El mandatario chileno tuvo un breve encuentro en Washington con el embajador boliviano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), José Gonzales, con quien mantuvo una cordial y corta charla.

Piñera saludó a todos los embajadores acreditados ante la OEA, pero con ‘Gringo’ Gonzales tuvo un poco más de tiempo para dialogar. El presidente y el diplomático sonreían mientras dialogaban y un apretón de manos selló el encuentro.

El embajador boliviano relató los detalles de la breve conversación. Gonzales fue quien dio el puntapié: “Le dije: ‘presidente, recuperemos el tiempo perdido y escribamos juntos con Chile las páginas más luminosas, que son las que vienen’, y él me dijo que sí, que debemos hacerlo”.

La charla no terminó ahí. Lo curioso pasó segundos después. “En todo caso, me dijo ‘les deseo mucha suerte, pero no el lunes’”, destacó Gonzales. El presidente Piñera se refiere al día en que la CIJ dicte el fallo de la demanda marítima luego de cinco años de proceso. Bolivia y Chile viven esta disputa jurídica junto a la de las aguas del Silala.

Minutos antes

Gonzales presentó ayer sus cartas credenciales frente a la directiva de la OEA. Lo hizo minutos antes de que empiece la ponencia que el presidente chileno brindó al consejo permanente del organismo internacional.

“En un acto en la OEA estuvo el presidente de Chile. Tras su discurso saludó a todos los embajadores y cuando lo tuve enfrente le dije que le tomaba la palabra de su discurso, en sentido de que América debe recuperar el tiempo perdido y escribir las páginas más luminosas. ‘Hagamos eso, querido presidente Piñera’ le dije, a lo que él me respondió que sí. Fue un encuentro muy cordial”, relató Gonzales.

Piñera, luego de participar en Nueva York en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se trasladó a la capital estadounidense para visitar la sede de la OEA, donde se encontró con Gonzales. Después, el presidente chileno sostuvo una reunión en la Casa Blanca con su homólogo de EEUU, Donald Trump.

Luego de esa cita, el mandatario norteamericano lanzó una frase que tiene un posible ataque a Bolivia. “Uno de los países más hermosos del mundo, tiene también una de las grandes líneas costeras del mundo, no hay falta de costa, no hay falta de océano”, lanzó Trump, quien hace poco escuchó el ataque de Evo Morales en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

A las 9:00 (hora boliviana) del lunes, la CIJ emitirá su fallo respecto a la demanda que instaló Bolivia contra Chile. La Paz pidió al tribunal que obligue a Santiago a negociar de “buena fe” una salida soberana al mar.