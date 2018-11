Gobierno y oposición piden a Uruguay que deniegue el asilo pedido por Alan García

El Gobierno del presidente Martín Vizcarra y los principales partidos de oposición reclamaron a Uruguay que deniegue el pedido de asilo presentado por el expresidente Alan García (1985-1990, 2006-2011), investigado por el escándalo de corrupción Odebrecht.

El Gobierno peruano envió una carta a su similar de Uruguay con sus argumentos en contra del pedido de asilo solicitado por Alan García. En declaraciones a la prensa, Vizcarra contó que sostuvo una breve conversación con su homólogo uruguayo, Tabaré Vásquez, sobre “la importancia del tema y que, respetando la decisión de Uruguay, pondere la opinión de Perú que haremos de llegar a más tardar mañana”, por los conductos oficiales.

Asimismo, el gobernante peruano le hizo referencia a la Cumbre de las Américas, realizada en abril en Lima con todos los gobernantes del continente, en la cual “tratamos el tema de la gobernabilidad y la corrupción, y suscribimos el acuerdo de Lima, donde nos comprometidos a luchar contra la corrupción, que no reconoce fronteras”.

En ese sentido, reiteró que “los argumentos de la posición peruana serán expuestos en un documento” ante las autoridades de Uruguay.

La Cancillería peruana reveló que García había ingresado un día antes a la embajada de Uruguay en Lima para solicitar el asilo diplomático, argumentando ser un perseguido político, y horas después de haber recibido el impedimento de salida del país debido a una investigación de la Fiscalía por presunta corrupción.

Vizcarra escribió, en su cuenta de Twitter, que “no existe persecución política en el Perú”. “Todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones”, dijo.

Indignación en Perú

Los círculos políticos peruanos y los principales medios de comunicación expresaron su indignación por el pedido de asilo planteado por García a Uruguay, en medio de una investigación fiscal en su contra por aportes de la empresa brasileña Odebrecht.

Los parlamentarios en Perú manifestaron su rechazo al pedido del exmandatario, el mismo día en que se dictó una orden de impedimento de salida del país, porque representa una movida para frustrar la acción de la justicia en el escándalo de sobornos de Odebrecht.

El legislador de Acción Popular, Yonnhy Lescano, dijo que “el reincidente Alan García se asila para evadir las acusaciones de corrupción”, al recordar el asilo que obtuvo de Colombia en 1992 tras el “autogolpe” de Alberto Fujimori.

“Su ‘fuga’ en la noche es una confesión de parte, no ha tenido el coraje de enfrentar la justicia. Uruguay no debe proteger a este personaje si no encubrirá actos ilícitos. Que poca vergüenza”, escribió en su cuenta de Twitter.

Lescano agregó que planteará una moción a todas las bancadas en el Parlamento para pedir al Gobierno uruguayo que rechace el asilo pedido por García.

La legisladora del Frente Amplio, Indira Huilca, indicó que el pedido de asilo fue recomendado por la cúpula del partido Aprista y que ahora “se entiende por qué tanto afán en impedir que acciones dentro de partidos sean investigadas bajo ley de crimen organizado”.

“Cuántos cómplices temblando! Vergüenza nacional”, apuntó la legisladora izquierdista a través de su cuenta de Twitter.

La legisladora fujimorista Luz Salgado declaró a la prensa que “la decisión es cuestionable, pero está en su legítimo derecho” de solicitar el asilo diplomático.

Legisladores y partidarios del expresidente Alan García pidieron dejar al Gobierno de Uruguay que decida con “tranquilidad” el pedido de asilo planteado por el líder del partido Aprista, tras las manifestaciones de indignación y protestas en la sede de la embajada uruguaya en Lima.

En una rueda de prensa en la sede del Parlamento, el legislador Jorge del Castillo hizo un llamado a la ciudadanía para “mantener la calma ante esta situación”, dos días después de que el exmandatario ingresara a la sede diplomática en el distrito de San Isidro.

Todos los presidentes de Perú que siguen con vida y que han ocupado sucesivamente el Palacio de Gobierno de Lima desde 1985 están condenados o investigados por corrupción, entre otros delitos, una constante que no todos afrontan de la misma forma.

Mientras Ollanta Humala ya ha pasado por prisión y Alberto Fujimori se aferra a una clínica para no volver a su celda, Alan García pide asilo diplomático a Uruguay y Alejandro Toledo se encomienda a que Estados Unidos no lo extradite.

Un inciso aparte merece Keiko Fujimori, hija y heredera política de Alberto Fujmori, quien fue candidata a la Presidencia en dos ocasiones y quien ha sido la líder de la principal fuerza de oposición desde 2011.

Keiko está en prisión preventiva por tres años desde el 1 de noviembre por un presunto lavado de activos en la financiación de su campaña con Odebrecht.