El chef y empresario Mario Batali enfrenta una nueva investigación judicial acusado de drogar y abusar sexualmente de una mujer en 2004 en uno de sus restaurantes, según informo hoy el diario The New York Times.



En diciembre, Batali anunció que se desligaba del manejo diario de sus 24 restaurantes y dejaba de copresentar el programa The Crew en ABC, después de que cuatro mujeres lo acusasen de conducta sexual inapropiada.



The New York Times informó este lunes que el pasado mes de marzo una nueva mujer se sumó a las acusaciones y denunció a la policía que en 2004 el chef intentó abusar de ella en uno de sus restaurantes de Manhattan.



Según su relato, la mujer estuvo bebiendo en el bar y fue al baño, y lo siguiente que recuerda es despertarse mientras Batali la violaba.

El pasado domingo, el programa "60 Minutes" de CBS entrevistó a otra mujer diferente, que bajo la condición de anonimato denunció que en 2005 Batali abusó de ella en otro restaurante de Nueva York.



Esta mujer explicó que había estado bebiendo y en algún momento se quedó inconsciente, y al despertarse tenía arañazos en la pierna y semen en su falda, así que llamó a una línea telefónica para víctimas de violación y acudió al hospital, aunque nunca llegó a denunciar.



En un comunicado, Batali negó "vehemente" las acusaciones de haber mantenido cualquier tipo de práctica no consensuada.