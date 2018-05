Fajardo quedó tercero y reconoce resultados

El candidato de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, reconoció los resultados de las elecciones presidenciales de hoy, en las que quedó de tercero y a las puertas de la segunda vuelta que se celebrará el próximo 17 de junio.

"Como siempre lo dijimos, respetamos el resultado de las elecciones y no tenemos ninguna objeción, así somos nosotros. Una felicitación muy especial para Iván Duque, para Gustavo Petro, están en la posición en que están, se lo merecen, es la democracia y nosotros respetamos la democracia", afirmó Fajardo en Bogotá.

En las elecciones de hoy, Duque se impuso con el 39,15 % de los votos y se medirá en la segunda vuelta a Petro, quien obtuvo el 25,09 %, mientras que Fajardo fue tercero con el 23,74 %.

El aspirante de la Coalición Colombia valoró los más de 4,5 millones de votos que obtuvo y que considera fueron "libres", construidos por el entusiasmo de su "convicción" y de lo que representa la alianza en la que se fraguó su candidatura.

"A todas las personas que votaron por mí y por nosotros, muchas gracias, son votos libres construidos por nuestro entusiasmo, nuestra convicción, y lo que representamos. Nosotros tenemos que honrar estos votos con esta coalición para seguir avanzando", aseveró.

Fajardo manifestó que para 2019, la Coalición Colombia, formada por el movimiento Compromiso Ciudadano y los partidos Alianza Verde y el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), va a llegar a "todos los rincones" del país.

Asimismo, como lo hizo en la campaña, reiteró su lucha contra la corrupción y su promoción de la educación, y dijo que los congresistas de la Coalición Colombia honrarán esos ideales.

"No podemos descansar un minuto en la lucha contra la corrupción, en el Congreso nos va a representar un grupo muy selecto de personas (...) y nos van a honrar a nosotros, nos van a representar con toda la altura", destacó Fajardo.

También pidió darle una "oportunidad a la inteligencia, al talento" y a "la educación", que cree son "el eje de esa transformación para construir una Colombia justa".

"Tenemos que cuidar nuestro país, tenemos muchas heridas, nosotros no queremos más violencia, no podemos reversar, no podemos permitir que la violencia vuelva a marcar la vida de nosotros", concluyó.