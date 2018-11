Expulsan a diputado español acusado de escupir a un ministro

El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, denunció este miércoles que un diputado independentista catalán del partido ERC le escupió mientras los legisladores de esa formación abandonaban el pleno del Congreso tras la expulsión de su portavoz, Gabriel Rufián.



La presidenta del Congreso español, Ana Pastor, expulsó a Rufián del hemiciclo tras ser llamado al orden en tres ocasiones al protagonizar una fuerte discusión con Borrell, a quien dirigió duros reproches e interrumpió desde su escaño de pie y gesticulando en varias ocasiones.



Rufián había acusado a Borrell, que es catalán, de ser "un hooligan" y "el ministro más indigno de la democracia" por su activa oposición a la independencia de Cataluña.



Cuando Borrell intentó responder entre las protestas de la bancada socialista, Rufián le interrumpió en repetidas ocasiones, lo que motivó su expulsión.



El resto de diputados de ERC (un partido independentista catalán de izquierda) abandonó también el salón de plenos y en ese momento, según Borrell, uno de ellos le escupió al pasar junto a él.



"No voy a hacer la anatomía del escupitajo, se giró y me escupió", relató posteriormente Borrell a la prensa para describir un incidente que no se aprecia con claridad en las imágenes de televisión.



De hecho, el diputado de ERC que supuestamente escupió a Borrell, Jordi Salvador, negó haberlo hecho y, en declaraciones a Efe, aseguró que al pasar junto al ministro se ha limitado a hacer un gesto de "buff" ante la situación creada. "Hoy al salir solo hice 'buff'", insistió.



Aunque reconoció que mantiene una polémica "personal" con Borrell, "jamás escupiría a nadie. No soy así", dijo Salvador, que remarcó que ese gesto iría además contra sus principios.



Por su parte, Borrell lamentó que este tipo de incidentes ocurran en el Congreso y alabó la actitud de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, expulsando del hemiciclo a Rufián