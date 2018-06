Estremecedor naufragio de más de 100 migrantes en las costas de Libia

Mientras la Unión Europea (UE) acuerda la apertura de refugios para migrantes en suelo europeo, una embarcación naufragó con más de un centenar de personas en las costas de Libia. Los cuerpos de tres bebés han sido encontrados y un centenar de personas están dadas por desaparecidas tras el naufragio el viernes de una embarcación de migrantes en las costas de Libia, informaron supervivientes y guardacostas.

Alrededor de 120 migrantes viajaban a bordo de la lancha neumática cuando esta naufragó a seis kilómetros de las costas libias, afirmaron varios supervivientes trasladados a la región de Al Hmidiya, a 25 kilómetros al este de la capital, Trípoli.

En total, 16 personas han sido rescatadas, todos hombres jóvenes, constató un corresponsal de la AFP.

La embarcación zarpó de madrugada de la ciudad costera libia de Garabulli, a unos 50 kilómetros al este de Trípoli, explicaron supervivientes.

Unas horas más tarde, se produjo una explosión a bordo y el motor prendió fuego. La embarcación empezó a arder y los migrantes intentaron aferrarse a una parte de la embarcación o a bidones de carburante que cayeron al agua.

Según los guardacostas, varios pescadores los localizaron y alertaron a la marina.

Testigos explicaron que numerosas familias marroquíes iban a bordo, así como yemeníes. Entre los desaparecidos figuran dos bebés y tres niños de 4 a 12 años, y entre 10 y 15 mujeres.

En poco más de 10 días, la marina libia rescató a cientos de migrantes. Para miles de migrantes africanos, Libia es un país de destino y tránsito hacia las costas europeas.

Centros para migrantes



Los mandatarios de la Unión Europea (UE) acordaron in extremis en la madrugada del viernes la creación voluntaria de centros para migrantes en suelo europeo, pero ya empiezan a surgir interrogantes sobre qué países estarían dispuestos a acoger estas estructuras.



“Los centros europeos funcionarán sobre una base voluntaria en los países en primera línea. Son esos países quienes dirán si son o no candidatos”, señaló el presidente francés, Emmanuel Macron, uno de los artífices del acuerdo, al llegar al segundo día de cumbre en Bruselas.



El acuerdo surgió tras nueve horas de complejas negociaciones entre los 28 y bajo presión del gobierno populista italiano de Giuseppe Conte, que había amenazado con boicotear la declaración conjunta de los líderes si estos no respondían a sus demandas de mayor solidaridad en el reparto de los migrantes.

Enérgico rechazo de la OEA a la separación de familias de migrantes en la frontera con México

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó ayer una resolución de enérgica condena a la práctica de separación de familias inmigrantes en Estados Unidos y que pide medidas para reunificarlas "lo más rápido posible".

La resolución, que fue adoptada por consenso, expresa "enérgicamente el rechazo a cualquier política migratoria que conduzca a la separación de familias porque genera una práctica violatoria de los derechos humanos".

En el documento, el Consejo Permanente también alentó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realice una visita a la región de frontera para "observar las consecuencias de las políticas migratorias, de refugio y de asilo implementadas por Estados Unidos".

Hace una semana, bajo fuerte presión nacional e internacional, el presidente Donald Trump firmó un decreto que pone fin al procesamiento criminal automático de los adultos inmigrantes ilegales, que conllevaba la separación de las familias. Sin embargo, aún se desconoce la suerte que correrán los 2.000 niños y menores de edad. El martes un juez de California ordenó al gobierno federal que reúna en un plazo de 30 días a todas las familias separadas en la frontera.