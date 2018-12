Empleada del Senado argentino denuncia a legislador por abuso sexual

Una empleada del Senado argentino presentó ante la Justicia una denuncia por abuso sexual contra el legislador Juan Carlos Marino, integrante de la Unión Cívica Radical (UCR), uno de los partidos que conforman el oficialismo.



En declaraciones radiales, la denunciante, Claudia Mabel Guebel, hizo este viernes una descripción de la acusación vertida contra el senador, de 55 años, que ya presentó en los juzgados, sobre hechos que presuntamente ocurrieron a principios de este año.



"El senador hace con el dedito como 'vení para acá' y sin mediar palabra el tipo directamente avanzó a manosearme los pechos", describió en Radio Continental.



Según añadió, Marino empezó a interesarse por ella, diciéndole que la iba a llamar e ir donde estuviera.



"Decíme donde estás y nos vamos a ver, te llamo y arreglamos", describió Guebel, de 52 años, que ya no trabaja en el despacho de Marino.



"No viene al caso describir si uno va atractivo o con escote, desnudo o tapado hasta el cuello. A sabiendas de cómo funciona la mentalidad masculina, de esta gente, cuido mucho el tema del vestuario, tengo un exceso de formalidad", subrayó la mujer, que explicó que milita desde hace tres décadas en la UCR.



Según agregó, tiene "mucha tranquilidad de conciencia" y "mucha paz conmigo misma" tras haber presentado la denuncia.



"Lo que está en juego acá no es la honorabilidad del senador, sino la marca indeleble que ha dejado en mí este tipo de conductas", aseveró.



Guebel decidió denunciar luego de que el pasado martes, la actriz Thelma Fardín revelara, acompañada de decenas de compañeras, que presentó una denuncia contra el también actor Juan Darthés, al que acusa de haberla violado en 2009, cuando ella tenía 16 años.



"¿Sabe cómo me removió todo ver a las actrices? Eso es lo que generó a mí una reacción inmediata", reconoció Guebel, que relató otro presunto capítulo de abuso con el "jefe de despacho" del senador.



"Un hombre de 65 años, fue mucho peor todavía. El tipo haciendo uso de su influencia, de su poder y de su llegada al senador, dijo que tome asiento y me explicó que el senador tenía verdadera vocación de ser gobernador en su provincia y que estaba jugado", continuó.



Según Guebel, ese hombre la "apretó de los dos brazos, al tiempo que introducía la boca con una furia".



"No sabe el asco que me dio", sentenció.



Si bien Marino todavía no se ha pronunciado al respecto, sí lo hizo el senador del oficialismo Federico Pinedo, presidente provisional de la Cámara Alta e integrante de Propuesta Republicana (PRO), otro de los partidos que conforman el gobernante Cambiemos.



"No hay palabras para hechos como los que se describen. Por supuesto no sé si son así o no", reveló Pinedo en la misma radio, en la que adelantó que Marino dice que lo que relata Guebel "no es verdad" pero se va a poner a disposición de la Justicia y va a renunciar a sus fueros como legislador.



Convencido de que el abuso sexual, "meterse con el cuerpo de otra persona", es una vulneración de una "gravedad terminal" y "una especie de muerte", Pinedo recalcó que los y las empleados del Senado "van a contar con el total sostén y apoyo de las autoridades de la cámara para que hechos de este tipo no pasen o que sean prevenidos y castigados".



Sin embargo, también destacó que desde su grupo no se va a hacer "un linchamiento de alguien" sobre hechos que no se conocen.



"Y en ningún caso vamos a hacer una protección corporativa a uno de los nuestros", enfatizó.



"Las denuncias hay que afrontarlas y cada uno tiene que ser responsable de lo que se hizo (...) No digo que sea verdad o mentira, lo ignoro completamente", concluyó. E