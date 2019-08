El peso en Argentina se recupera y Macri elimina el IVA hasta diciembre

El mercado cambiario logró una frágil pausa ayer en Argentina, con una apreciación de 4,12% en su moneda, luego de tres días seguidos en caída libre por el revés del presidente liberal Mauricio Macri en las elecciones primarias.

El tipo de cambio cerró en 59,72 pesos por dólar, luego de que Macri y el candidato Alberto Fernández, claro favorito para reemplazarlo en la presidencia, hicieran diversos llamados a la calma a los mercados. Al comienzo del día, Fernández consideró que un tipo de cambio a 60 pesos por dólar “es razonable” y dijo que ya no debería tener mayores fluctuaciones.

En ese contexto, el presidente Mauricio Macri anunció su decisión de quitar hasta finales de este año el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que pesa sobre productos de la canasta básica, una medida que busca paliar los efectos de la inestabilidad desatada tras las primarias del domingo.

“A partir de la situación que se generó este lunes, tomé una decisión excepcional, que nunca antes se había tomado en la historia de nuestro país: vamos a eliminar el IVA en los principales alimentos que consumen las familias argentinas”, dijo Macri.

La eliminación del IVA alcanzará a productos como el pan, la leche, el aceite, las pastas, la yerba mate, el arroz y el azúcar, entre otros.

Reacción en las bolsas El índice Merval de la bolsa de Buenos Aires transcurre una jornada al alza, con una ganancia de 3,89% una hora antes del cierre de operaciones, a 31.085,06 puntos.

Tras sostener una conversación telefónica, Macri y Fernández lanzaron el miércoles mensajes conciliadores en un intento por detener las turbulencias con que reaccionaron los mercados a las primarias en las que la fórmula de Fernández con la expresidenta Cristina Fernández, consiguió 47% de los votos.

“Nuestra propuesta no supone riesgos de default, supone sí una lógica de funcionamiento distinta”, dijo Fernández, considerado como un moderado dentro del kirchnerismo. Ayer, ambos reiteraron el tono de sus declaraciones.

“Llamé a Alberto Fernández porque llevar racionalidad y con vivencia es mi primer compromiso con los argentinos”, dijo Macri en un encuentro con su tren ejecutivo y otros líderes de Cambiemos. Fernández, en tanto, destacó que entre ambos quedó una “línea abierta sin intermediarios”.

“Le pedí al presidente que no insistan con el discurso de que vamos a ser Venezuela, porque no es cierto, y nada intranquiliza más a los mercados que eso. Se vuelve como una profecía autocumplida, se le termina volviendo en su contra”, refirió.

ENTREVISTA / EMILIO BAYLY

“Con Fernández, la democracia argentina puede estar en jaque”

Durante una entrevista con el diario La Nación de Argentina, el periodista peruano Emilio Bayly, hizo una evaluación de la coyuntura argentina, la derrota de Mauricio Macri y el ascenso de Alberto Fernández. Esto es lo que dijo.

Llegaste en un momento álgido a La Argentina ¿Cuál es tu análisis de estas elecciones?

No esperaba que (Alberto) Fernández le diera una paliza a (Mauricio) Macri, me ha sorprendido. Me parece que Macri está derrotado. No creo que pueda remontar. Yo lo apoyé y lo he criticado por los malos resultados económicos. Ahora preferiría que continuara 4 años más. Si yo fuera argentino, aunque disgustado, seguiría votándolo.

¿Qué es lo que se juega?

Ha hecho un gobierno con buenas intenciones y malos resultados, no ha sido un gobierno de ladrones, ni un gobierno de canallas. Se han equivocado de buena fe. Subestimaron el tama- ño de la crisis Y sobreestimaron sus propias habilidades.

¿Por qué prefiere más a Macri que a Fernández?

Con Alberto existe un riesgo no menor de que la facción más recalcitrante de su frente prevalezca, mande. Por consiguiente, la democracia en Argentina puede estar en jaque.

¿Cree que podría ir por una reforma de la Constitución?

Ese es un temor fundado. Creo que Alberto Fernández es un demócrata y creo de Cristina que perdió las elecciones de 2015 y entregó el poder, cosa que no hacen los chavistas. Pero aún así, tengo el temor por el regreso de los Fernández.