El infierno que vivió una mujer de 60 años que se enamoró de un joven estafador

Diane De Zoysa creyó en aquel dicho que dice que "el amor tarda, pero llega" y que no importa la edad para consumarlo. A sus 60 años, soltera y sin ilusiones de tener una relación, conoció a Priyanjana, un joven 34 años menor que ella, que trabajaba en un hotel en Sri Lanka donde pasaba sus vacaciones. Entonces comenzó un cuento de hadas que terminó por convertirse en una terrible pesadilla.

Todo comenzó como una relación a distancia, tras sus vacaciones regresó al Reino Unido, su país de origen, pero decidió volver siete meses después para vivir con él. Se fue pese a la oposición de su familia y amigos, que sospechaban de las intenciones del joven. “Quería probarles que él me amaba tanto como yo a él, pero no me amaba, solo quería mi dinero”, contó Diane a medios ingleses.

“Solo me pedía dinero. Pagué 65 mil dólares para hacernos una casa y 40 mil por un ómnibus para que él lo trabaje. Me endeudé y me engañaba con otra mujer. Fui estúpida”, lamenta.

Pero todo fue empeorando, a las infidelidades y el maltrato que sufrió la mujer se sumaron las actividades sospechosas que realizaba el sujeto. Cuando ya llevaban más de dos años viviendo juntos, ya en la pobreza, Priyanjana fue asesinado por unos extorsionadores dejando a la mujer sola y en la total quiebra.

Ella acaba de regresar a su país y ha perdido absolutamente todo, por lo que deberá vivir del dinero que el Estado otorga a personas desempleadas.