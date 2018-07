La casa matriz del New York Daily News realizó un anuncio interno este lunes según el cual reducía a "casi la mitad" la redacción del periódico, según relató una fuente a la AFP.

De acuerdo al New York Post, la redacción del Daily News solo contaba con 85 empleados antes de este anuncio (el New York Times tiene alrededor de 1.300). Cuando se le pidió confirmar esta información, el grupo Tronc no ofreció respuesta.

La información sobre la supresión de estos puestos llega un poco menos de un año después de la venta del periódico por apenas un dólar por parte de Trunk, grupo que es dueño del Chicago Tribune y del Baltimore Sun.

Antes de esta transacción, el Daily News había realizado varios recortes de personal y despedido a muchos de sus más conocidos articulistas.

De acuerdo a informaciones de medios estadounidenses, este periódico ha perdido entre 20 y 30 millones de dólares anuales durante los últimos años. Fue afectado por el meteórico ascenso del New York Times y por las agresivas estrategias del tercer periódico de la ciudad, el Post.

Dirigido por News Corp, el grupo editorial del magnate Rupert Murdoch, el Post supo lidiar con el advenimiento de internet gracias a la calidad de sus periodistas, que siempre ofrecieron información de calidad.

Desde su fundación en 1919 se caracterizó siempre por un periodismo combativo pero relativamente apolítico. Eso cambió en los últimos años, pues el periódico se había convertido en un fuerte opositor a Donald Trump.

Esta decisión de recortes drásticos en su personal fue cuestionado por el gobernador del estado de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, a través de un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter.

"Le pido a Tronc que reconsidere esta decisión y estoy dispuesto a trabajar con ellos para evitar un desastre".

"Entiendo que las grandes compañías suelen pensar solo en términos de ganancias y dividendos, pero en Nueva York también tomamos en cuenta la pérdida de una institución importante" y "la pérdida de empleos", agregó.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, también lamentó esta decisión: "Es un desastre para Nueva York", dijo.