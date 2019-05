EEUU interviene la embajada de Venezuela

Los últimos cuatro activistas pro Nicolás Maduro que permanecían en la embajada de Venezuela en Washington fueron desalojados ayer por la policía estadounidense, poniendo punto final a un inédito conflicto de semanas por la ocupación de la sede diplomática. El Gobierno de Maduro asegura que se violó el Pacto de Viena que protege la extraterritorialidad de las sedes diplomáticas. En Noruega, se abrió una instancia de diálogo entre el Ejecutivo y la oposición.

Desde hace más de un mes y con la anuencia del gobierno de Nicolás Maduro, un grupo de activistas estadounidenses dormían en el edificio para impedir la entrada de la delegación del líder opositor venezolano, Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos como presidente interino. Varios oficiales del orden entraron en la embajada”, dijo a la prensa la representante de los activistas, Mara Verheyden-Hilliard, abogada de la Asociación para la Justicia Civil, que confirmó que los cuatro militantes que quedaban en el recinto fueron arrestados.

Diálogo

El diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición, que hasta hace poco parecía un horizonte muy lejano, llamó ayer a la puerta y abrió un resquicio de posibilidad gracias a la mediación de Noruega, que ha conseguido que las dos partes viajen a Oslo para intentar encontrar un camino de entendimiento.

Pese a que el rumor había ido creciendo en los últimos días, tomó forma oficial cuando uno de los implicados, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, lo anunció por sorpresa en medio de una reunión con gremios.

“Sí, hay unos enviados a Noruega (...) Ahora, también lo he dicho hasta el cansancio, que no nos vamos a prestar a negociación falsa que no dirija a tres cosas: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, aseveró.

El anuncio tomó a contrapié a los asistentes que escuchaban con atención las palabras de Juan Guaidó.