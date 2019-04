Diputados chilenos piden reponer embajada en Bolivia y abrir diálogo

La Cámara de Diputados de Chile aprobó ayer una resolución en la que solicita al presidente Sebastián Piñera retomar el diálogo para restablecer las relaciones diplomáticas con Bolivia. Piden que se restablezca su embajada en La Paz. El proyecto de acuerdo -así se llama el proyecto sancionado- obtuvo 65 votos a favor, 24 en contra y 31 abstenciones.

Esa instancia está conformada por 155 miembros elegidos por votación directa, en representación de los 28 distritos electorales. La iniciativa pretende que el Ejecutivo vuelva a dialogar con Bolivia luego que el 1 de octubre de 2018 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya rechazara la obligación de negociar una salida soberana al mar.

El documento fue impulsado por los diputados Gonzalo Winter, Diego Ibáñez (Movimiento Autonomista), Pamela Jiles, Tomás Hirsch, Florcita Alarcón (Partido Humanista), Gabriel Ascencio (DC), Jaime Naranjo (PS), Carolina Marzán, Tucapel Jimé- nez (PPD), Carmen Hertz (PC) y (PPD), según radio Cooperativa. Señala que “no es posible avanzar en la solución de los problemas políticos con esta nación si no se restablece el diálogo político internacional, de modo de dar inicio a un nuevo periodo bilateral”. Una vez conocido el dictamen adverso, Evo Morales pidió a Chile retomar el diálogo, amparándose a en la invocación de La Haya. Sin embargo, Piñera dijo que se abordaría temas a futuro con Bolivia si abandona la “absurda” demanda de salida al mar y cumple primero “algunas condiciones básicas”. Ambas naciones rompieron sus relaciones diplomáticas a nivel de embajadores en 1978.

El Gobierno de Bolivia

El ministro de Gobierno Carlos Romero espera que eso realmente sea así. “Suponemos que eso corresponde al sentimiento del pueblo chileno, un pueblo hermano, la gente chilena es gente buena, que ha aportado a la historia, la cultura en nuestro continente. No somos enemigos, somos pueblos hermanos. Tenemos muchos factores de común unidad. Lamentablemente intereses de élites oligárquicas, intereses económicos y comerciales siempre han perjudicado las buenas relaciones entre ambos países, pero nosotros creemos firmemente en el diálogo, en la integración, estamos en un mundo cada vez de mayor globalización e integración. Entonces, los pueblos no podemos vivir de espaldas entre nosotros”, indicó.

Puede no tomarse en cuenta

ara Jorge Tarud, ex diputado chileno, esta es una declaración de intenciones bastante desubicada y que los promotores de este acuerdo demuestran que no están en conocimiento de la historia de las relaciones diplolomáticas entre Bolivia y Chile. Señala que proyectos como este, en la Cámara de Diputados, hay todos los martes, miércoles y jueves, y la mayoría de ellos el presidente no los ve.

“No tienen ninguna obligación de nada, no es vinculante con nada. Es un proyecto que refleja que quienes promovieron esto no están en conocimiento de la situación”. Según explica, la disposición de Chile ha estado permanentemente abierta a restablecer relaciones a nivel de embajadas. Recordó la sesión en la que el presidente Lagos le propuso a Mesa restablecer relaciones. “Es el presidente Morales el que condiciona la relación a una cesión de territorio soberano de parte de Chile a Bolivia y nunca vamos a aceptar el condicionamiento de Morales”. Cree que Piñera ni siquiera se va a referir al tema, tal vez algo diga el canciller, si le preguntan.