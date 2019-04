Diez años después, la madre de Michael Dawyer sigue esperando justicia

Caroline Dwyer, madre del irlandés Michael Dawyer, quien formaba parte del grupo de Eduardo Rózsa y fue abatido en 2009 en hotel Las Américas, en una entrevista concedida al diario de su país, The Irish Times, relata el último contacto que tuvo con Michael antes de ser ejecutado en la ciudad de Santa Cruz (Bolivia).

“Fueron dos líneas: 'Hola mamá, te extraño muchísimo, te amo muchísimo. Feliz día de la madre. Pude ver el rugby ayer. Feliz ", dice ella, mientras sus ojos se llenan de memoria.

El diario irlandés continua y señala que Michael, de 24 años, recibió un disparo mortal en una de las habitaciones del hotel Las Américas, en la madrugada del 16 de abril de 2009.

Según las autoridades bolivianas, Dwyer falleció en un enfrentamiento con la Policía, pero uno de los superviviente que conformaban el grupo de Rózsa, Elöd Toaso dijo que Michael sobrevivió y después fue ejecutado.

A medida que se acerca el décimo aniversario de su muerte, Caroline Dwyer sigue luchando para demostrar que el asesinato fue injustificado, y para limpiar el nombre de su hijo ante las acusaciones.

"No pudimos escuchar nada hasta el día siguiente. Estaba en el trabajo, y mi marido me llamó. Dijo: "¿Has tenido alguna llamada extraña?" Y dije 'no, ¿por qué?' Y dijo: "Hay un muchacho después de que me ha llamado para saber si tengo un hijo en Sudamérica". Cuando dijo que lo hizo, el chico colgó el teléfono.

"Busqué en Google 'Bolivia'. Y luego viene el 'hombre irlandés asesinado en Bolivia'. Así fue como me enteré, señala Caroline Dwyer a diario de su país.

En la entrevista, la madre agrega que al día siguiente (17 de abril) una de las hermanas de Michael descubrió que su hermano había sido asesinado cuando ella fue a la tienda a buscar leche. Más tarde, dice Dwyer, "mi hija me llamó y dijo que hay fotógrafos afuera de la casa de la abuela. Será mejor que bajes y le digas a ella”.

A Dwyer todavía le resulta difícil hablar sobre los eventos de ese fin de semana. Ella se niega a usar las palabras que aparecieron en esos primeros titulares: "terrorista" y "asesino".

Pero, dice ella, eligiendo sus palabras con cuidado, "mi lucha no es con los medios irlandeses. Mi lucha es con el sistema de justicia boliviano, y tratar de obtener justicia para Michael".

Lucha

Durante la última década, Dwyer se ha dedicado a refutar la afirmación de las autoridades bolivianas de que Michael era parte de un complot para asesinar al presidente, Evo Morales.

En el primer año después de su muerte, ella había acumulado un caso convincente, que incluía pruebas forenses, informes postmortem, informes de balística, relatos de testigos y un video de la escena filmada inmediatamente después, deshaciendo supuestamente cada uno de los elementos clave de las reclamaciones. Hecho por los bolivianos.

“Incluso a principios de la angustia, el instinto protector de Dwyer se activó. Cuando el cuerpo de Michael fue repatriado, tomó la decisión de demorar el funeral para que la patóloga estatal Marie Cassidy pudiera llevar a cabo una autopsia. El examen encontró que murió de una sola bala en el corazón que lo habría incapacitado de inmediato”, indica The Irish Times.

“Quien le disparó estaba directamente encima de él cuando murió, y le disparó cuatro veces más en la espalda. Marie Cassidy sintió que estaba en una posición de rendición ", agrega Caroline Dwyer.

La pérdida de su hijo mayor se intensifica a medida que pasan los años. “Veo a sus amigos casarse y tener hijos, y no tengo nietos. Ese debería haber sido su futuro, y nos lo estamos perdiendo ".

