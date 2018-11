¿Descubridor o genocida? Surge polémica sobre Cristóbal Colón

La estatua de Cristóbal Colón en el centro de Los Ángeles (California, EEUU) fue retirada este sábado por la mañana porque las autoridades consideran que no se debe hacer reconocimiento a un "genocida".

¿Fue este navegante el culpable del mayor genocidio de la historia?, como proclamó el concejal Mitch O’Farrell tras el acto, al que acudieron más de un centenar de personas, entre ellas, descendientes de indios que daban gritos de alegría y tocaban sus tambores.

El hecho ha provocado debates entre historiadores y el periódico español El País recoge algunas posturas.

Los mayoría de los historiadores consultados por ese medio niegan que Cristobal Colón pueda ser tildado de genocida. “Es una figura que hasta ahora no había sido contestada gracias a sus logros en la navegación, por colonizar un nuevo espacio y porque supuso una globalización”, dice Carlos Martínez Shaw, catedrático emérito de Historia Moderna de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y miembro de la Real Academia de Historia.

“Sin embargo, hay también un lado oscuro, porque las motivaciones principales de aquel proceso tenían que ver más con el ansia de hallar oro y especias. Los conquistadores se encontraron poblaciones a las que, a veces, destrozaron su vida y cultura, y hubo enfrentamientos con quienes tenían derecho a defenderse de unos intrusos”.

No obstante, no se puede hablar de genocidio, porque “no hubo el deseo de exterminar una raza, entre otras razones porque se les necesitaba como mano de obra”, una cuestión que también apunta Pablo Emilio Pérez-Mallaína, catedrático de Historia de América en la Universidad de Sevilla y especialista en la colonización americana.

Para el historiador Steve Hackel “una persona muy controvertida. No propuso ni practicó el genocidio de nativos, pero se le puede condenar por esclavizar a cientos de indios. En cualquier caso, no podemos culparle por las prácticas de los que siguieron sus pasos”.

Posiciones en contra

En el lado opuesto se sitúa el historiador británico Roger Crowley, quien considera que cuando Colón pisó suelo americano el 12 de octubre de 1492, “abrió una era de asesinato masivo por parte de los conquistadores europeos”, por lo que “es el padre fundador del genocidio en el Nuevo Mundo”, aunque niega que hubiera intención de exterminio.

En esa misma línea está Antonio Espino López quien asegura que “no se puede hablar de genocidio planificado, pero sí del inicio de grandes hecatombes en el continente americano”.