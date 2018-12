Juan Darthés habló por primera vez en cámara luego de la denuncia por violación de la actriz Thelma Fardín. Lo hizo 48 horas después de la conferencia de prensa en la que la joven hiciera público el caso junto al colectivo Actrices Argentinas.

De acuerdo con el diario argentino Clarín, el actor grabó una entrevista de menos de 10 minutos con el periodista Mauro Viale. Allí aseguró que es inocente, buscó invertir la carga de la prueba y acusó a Fardin, que en ese momento tenía 16 años, de habérsele "insinuado".

"Nunca violé ni acosé a nadie. No sé qué pasó con Thelma. Te puedo asegurar que ella golpeó la puerta de mi habitación porque quería llamar para cambiar la tarjeta. Yo la saqué de la habitación, le dije que estaba loca, que yo era un tipo grande, que ella tenía novio. Yo fui el que le dije que mis hijos tenían la edad de ella ¡Por Dios! ¡¿Cómo puedo hacer una cosa así?!'", sostuvo y agregó: "Cuando vi la denuncia, dije 'yo estoy muerto'".

Con esta frase, el actor contradijo la versión que dio la denunciante en el video. En medio su llanto, frente a cámara, Fardin aseguró que intentó frenar el ataque sexual y le dijo a Darthés ella que tenía la edad de sus hijos.

Luego siguió reconstruyendo, en base a su versión, los hechos de la noche del 17 de mayo de 2009 en el hotel Holiday Inn: "Se me insinuó, me quiso dar un beso. Yo te digo mi verdad. Yo la saqué, le dije que saliera. Yo sé lo que es la verdad, yo digo mi verdad". La denuncia de la actriz afirma que ella en todo momento le dijo que no y que fue el actor el que la abusó.

Clarín habló con Fardín inmediatamente después de estas declaraciones. Su reacción fue contundente: "Prefiero no responderle".

En la entrevista Darthés también contó que va a viajar a Nicaragua a declarar -es donde está radicada la causa en su contra- y dijo que "tiene pruebas" de su inocencia.

"La gente me condenó, yo ya estoy muerto. Estoy muerto cívicamente, en la carrera, pero no me importa. Solo me importan mis hijos y mi mujer. Lo único que le pregunto a la gente es que si lo que dice Thelma fuera mentira... ¿qué pasaría?. Yo solo quiero cuidar a mi mujer y a estos dos pingos que viste acá. Son tres seres increíbles", señaló Darthés, según Clarín.

El miércoles se conoció que una nueva víctima presentará una denuncia penal por abuso sexual contra el actor. Según explicó públicamente la abogada Raquel Hermida Leyenda, la joven tenía 18 años cuando era parte del equipo técnico de una grabación que compartió con el actor. Como pudo averiguar Clarín, sería una sonidista.