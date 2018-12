Darthés enfrenta cuarta denuncia por violación y acoso sexual a sus colegas

Juan Darthés enfrenta la cuarta denuncia por violación y acoso sexual tras la denuncia de la actriz Thelma Fardín, que presentó una demanda penal contra el famoso actor y cantante argentino. El involucrado negó los cargos, pero el caso ha desatado un escándalo con gran repercusión en Argentina.

Darthés ya había sido acusado de abuso sexual el año pasado por la argentina Calu Rivero y a ella se sumaron las también actrices Anita Coacci y Natalia Juncos. Sin embargo, hasta ahora la justicia no ha avanzado contra el artista.

Thelma Fardín, conocida por su participación en la novela Patito feo, reveló que presentó una denuncia en Nicaragua contra Juan Darthés, de 54 años, al que acusa de haberla violado en 2009, cuando ella tenía 16 años y estaban en una gira en esa nación.

Darthés aseguró, por su parte, que dicha acusación “es una locura” y “no es verdad”, y pidió esperar “los tiempos” de la justicia.

“No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor, esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme”, escribió el intérprete, de 54 años, en su cuenta de la red social Twitter, en la que hace referencia a su abogado, Fernando Burlando.

Los hechos

“Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo ‘mirá cómo me ponés’, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no”, dijo Fardín en un video divulgado ayer durante una conferencia de prensa en Buenos Aires del colectivo Actrices Argentinas, que aglutina a más de 400 profesionales del espectáculo.

De acuerdo con el relato de Fardín, cuando sucedió el abuso, ella tenía 16 años y él 45, y él era el único adulto del grupo de intérpretes.

La denuncia de la actriz, de 26 años, fue presentada en Nicaragua, lugar donde ocurrió la supuesta violación, y, según Fardín, será la justicia nicaragüense la que se ocupe del caso. “Esa fue la última gira, era muy fuerte el momento que estábamos viviendo y a eso sumado esta situación, se bloqueó por completo cualquier posibilidad para mí de procesar eso en ese instante”, indicó.

En aquel momento, explicó, solo se lo contó a dos compañeras de 17 años y reconoció que no se atrevió a hacer público su caso hasta que escuchó este año otras denuncias contra Darthés.

“Si hay algo que me pasó a mí en particular fue que me di cuenta de que tenía un rol que era fundamental en lo que estaba sucediendo y que lo que me había pasado podía servir para que muchas personas se animen a hablar”, sostuvo.

“Se nos aísla frente a vivencias traumáticas que están naturalizadas, que llevan años identificar y poner en palabras. Mientras tanto, el abusador habla, actúa y trabaja con total impunidad y pretende hacer a la víctima responsable de su propio abuso”, señala un comunicado leído durante la conferencia de prensa.

“En nuestro medio, la opresión y cosificación son moneda corriente. Se erotiza y sobreexpone a niñas y adolescentes en la industria del entretenimiento. Estamos casi siempre desprotegidas por quienes nos contratan”.

“El tiempo de impunidad para los abusadores debe terminar”, recalcó durante la lectura del manifiesto del colectivo la también estrella infantil Lali Espósito, actriz de Floricienta. “Mirá cómo nos ponemos”, gritaron las actrices durante la rueda de prensa, como respuesta a la supuesta insinuación de Darthés a Fardín diez años atrás.

El hecho ha conmocionado a Argentina entera y los medios de comunicación locales están ahondando en un asunto que, según las actrices, no ha hecho sino empezar y puede convertirse en el ‘metoo’ argentino, en alusión al escándalo iniciado en Hollywood en 2017, cuando el productor Harvey Weinstein fue acusado de haber abusado de multitud de mujeres de la industria del cine. “Mirá cómo nos ponemos”, gritaron las actrices argentinas durante la rueda de prensa, un lema que ya se ha hecho popular en las redes sociales.

EL GOBIERNO RETIRA UN AVISO PROMOCIONAL

El Gobierno argentino retiró ayer un video promocional contra la violencia de género en el que aparece el actor argentino Juan Darthés.

“Por respeto a la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés resolvimos levantar de estas redes un spot publicado contra la violencia de género del que el acusado formaba parte”, señaló el presidente argentino, Mauricio Macri, a través de un mensaje en su cuenta de la red social Twitter.

El video, retirado de todas las cuentas oficiales, fue impulsado en 2016 por el Ministerio de Desarrollo Social para difundir la línea telefónica gratuita 144, que brinda contención, información y asesoramiento ante la violencia de género.