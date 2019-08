No me refiero a como va el país, aunque hay momentos en que realmente dan ganas de llorar al ver adonde nos dirigimos o nos dirigen, me refiero a que en los programas radiales de tipo político, que por supuesto, van a incrementarse a medida que nos acerquemos a las elecciones de octubre, se presentan los candidatos a legisladores de las diferentes tiendas políticas que van a participar en las mismas y ante la pobreza mental, intelectual y de formación, sus declaraciones son tan pobres, contradictorias y sin sentido y menos profundidad, que realmente dan ganas de llorar, pensando que van a ser en un futuro los legisladores de este pobre país.

A manera de citar algunos ejemplos; un candidato muy suelto de cuerpo ante la pregunta de que siendo diputado suplente actual (de la oposición) no debería renunciar cumpliendo el mandato constitucional que así lo exige, manifiesta que no tiene que hacerlo porque otra diputada interpuso un recurso constitucional y se encuentran habilitados por ese fallo del Tribunal Constitucional y, ante la lógica pregunta del director del programa radial de que están incurriendo en la misma actitud ilegal que el presidente en su repostulación contra las normas constitucionales, el candidato responde que son temas diferentes, el presidente se apoya en un derecho humano y los candidatos al legislativo se apoyan en un derecho de igualdad. Con ese triste criterio ese candidato (de la oposición) qué fuerza moral tiene para reclamarle al presidente su repostulación y qué fuerza moral tiene para pedir a los ciudadanos su voto.

Otro postulante a diputado fue cuestionado por el director del programa radial, que su agrupación política había presentado su plan de gobierno en el mismo tenor al de un partido político de una república limítrofe y que en el ejemplar presentado al órgano electoral mencionaba ese país y no el Estado Plurinacional de Bolivia, el candidato dijo que fue error de typeo (sic). A ver, a ver, estos candidatos creerán que somos tan cotudos y encima pretenden que se vote por ellos, vamos mal pero seguro que vamos a ir peor.

Otro aspecto que se debe analizar, es que, una vez conocidas las encuestas sobre las preferencias posibles de la población, se evidencia la presencia de dos fuerzas políticas dominantes, una tercera con alguna expectativa y las otras sin ninguna posibilidad de repunte. Estas últimas piensan o creen que podrán cambiar tanto al pensamiento de los bolivianos como para repuntar y volverse medianamente importantes, siendo la realidad muy diferente de sus deseos. No es muy entendible racionalmente esta postura.

Por último, a los candidatos en los programas radiales mencionados, les preguntan cual es el plan y la propuesta política para el manejo de gobierno si fueran electos, la respuesta, casi unánime, es vamos a luchar contra la corrupción. Un momento, luchar contra la corrupción no es un plan de gobierno, es una obligación de cualquier gobernante. Obviamente, se trata de una muletilla que utilizan porque no tienen la más mínima idea de cual es el plan de gobierno de sus tiendas políticas. Al no existir ninguna ideología o pensamiento político que los una, utilizan muletillas aprendidas de memoria o lo que quisieron hacer cuando ejercían ser diputados.

Pensando el futuro de Bolivia, sí dan ganas de llorar.