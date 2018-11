¿Cuál es la peor condena que puede recibir Chapo Guzmán en EEUU?

Joaquín Guzmán Loera, alias 'El Chapo', conocerá su situación jurídica en las próximas horas. Mañana inicia su juicio en Nueva York, Estados Unidos y la peor condena que puede recibir es prisión perpetua.

El Chapo no podrá ser condenado a pena de muerte gracias al tratado de extradiciones firmado entre Estados Unidos y México.

El experto en derecho penal e internacional, Gilberto Santarita, explicó que cuando se trata de un extraditado, como es el caso del capo del cártel de Sinaloa, la pena de muerte se debe que sustituir con una condena de prisión.

"La extradición como instrumento internacional tiene una serie de principios y límites, por ejemplo: no se pueden extraditar a militares ni a menores de edad, ni se puede extraditar a una persona que pueda ser condenada a pena de muerte. Esto obedece a los principios de humanidad que rigen el derecho internacional y el derecho democrático", refirió Santarita.

"¿Qué pasa cuando un juez reclama a una persona para la pena de muerte? En el caso del tratado México-Estados Unidos dice que la pena se tendrá que sustituir, se tendrá que conmutar por una pena de prisión", agregó el penalista.

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que no le dará una pena ejecutable de pena de muerte a Joaquín Guzmán, de lo contrario rompería con los acuerdos bilaterales.

Pero la solicitud de extradición sí contempla la cadena perpetua para Joaquín Guzmán Loera.

El artículo 8 del tratado entre México y Estados Unidos refiere que: "Cuando el delito por el cual se solicita la extradición sea punible con la pena de muerte conforme a las leyes de la parte requirente y las leyes de la parte requerida no permitan tal pena para ese delito, la extradición podrá ser rehusada a menos que la parte requirente dé las seguridades que la parte requerida estime suficientes de que no se impondrá la pena de muerte o de que, si es impuesta, no será ejecutada".

La cancillería de México explicó en un comunicado que EE.UU. además pidió a México su consentimiento para que el capo pueda ser juzgado por delitos adicionales a los incluidos en la autorización de su extradición el 20 de mayo de 2016, "en virtud de un proceso abierto ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York".

El Gobierno de México aceptó y de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, el Consulado de México en Nueva York procederá a otorgar a ‘El Chapo’ asistencia consular.

La defensa de Joaquín Guzmán informó en diciembre que su cliente podría recibir la pena de muerte en Estados Unidos porque la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas lo acusaba de asociación delictuosa, delitos contra la salud, delincuencia organizada, posesión de armas, homicidio y lavado de dinero. Sin embargo, eso no ocurrirá debido a los tratados bilaterales.