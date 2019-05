Cristina presenta su libro y pide otro contrato social

En la sala Jorge Luis Borges de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tras meses de silen - cio y a 40 días del cierre de listas para las elecciones internas antes de las presidenciales, la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner presentó su libro Sinceramente. En tono de campaña, la ex pre - sidenta criticó al Gobierno de Mauricio Macri y pidió un “nuevo contrato social”.

En un discurso que duró casi 40 minutos, CFK dijo que el Gobier - no “hoy tiene casi medio millón de planes sociales, casi el doble de los que tenía el gobierno de los ‘choripaneros’”, en referencia irónica a su gestión. CFK se refirió directamente a la propuesta de los 10 puntos del Go - bierno para generar “gobernabi - lidad”: “Necesitamos un contrato social de ciudadanía responsable”.

La ex mandataria elogió la eco - nomía de Donald Trump: “Sería bueno que algunos que viajan tanto allá y escuchan tanto, imi - ten lo que hacen allá (en Estados Unidos)”. Y también: “Yo no creo en los neutrales, para neutrales están los suizos.

Nunca lo fui ni lo voy a ser”. Fernández aseguró: “Debo con - fesar que la experiencia de escribir un libro es impresionante. El libro te da la posibilidad de la palabra perfecta porque es como que lo mirás, lo corregís, lo pensás, lo volvés a escribir.

Y en un momento el libro se independizó de mí, de quien lo escribe. Originalmente el libro se iba a llamar ‘Néstor y yo’. Yo le agregué mis hijos también”. “Quiero que este libro les sirva a los argentinos para debatir. No es la verdad sacrosanta. No es el Talmud, no es la Biblia ni el Corán”, indicó. El discurso de CFK se dio frente a un reducto de dirigentes políticos invitados, pero miles de militantes movilizados en la calle, y con el Gobierno de Macri atento a las palabras de quien hoy se perfila como su principal contrincante en las urnas en octubre.