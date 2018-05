Costa Rica realizará su primer festival de cine de diseño

Costa Rica realizará del 6 al 8 de junio el primer Festival de Cine de Diseño, en el cual cuatro películas documentales mostrarán el diseño, arte, arquitectura y cultura visual desde distintas miradas, informaron este miércoles los organizadores.

El evento, llamado "Pupila Film Festival" será en el Cine Magaly, ubicado en San José, y tiene como objetivo inspirar, provocar y generar conversación entre los asistentes, explicó en un comunicado de prensa la organización.

"El Festival busca darle al gremio creativo local un nuevo espacio para inspirarse y conectar. La selección de películas abarca distintas disciplinas y procesos creativos. Serán tres días de total inspiración", afirmó uno de los organizadores, Alfredo Enciso.

Pupila Film Festival es organizado por el estudio de diseño Pupila, especializado en el desarrollo de marcas y empaques, y que además fundó y organizó, durante siete años, el Festival Internacional de Diseño Costa Rica.

Los documentales que podrán observarse son "Paa Joe & The Lion", sobre un taller de carpintería en Ghana dedicado a fabricar ataúdes, así como "Big Time", la historia del arquitecto danés Bjarke Ingels quien soñaba con crear caricaturas y en la actualidad ha sido nombrado una de las más grandes estrellas de la arquitectura.

Además, el filme "Pressing On: The Letterpress Film" que retrata a la imprenta desde un mundo tipográfico visionario cargado de alegría, nostalgia y reflexiones, y "Maurizio Cattelan Be Right Back", que narra la carrera provocadora, disruptiva y memorable del artista italiano Maurizio Cattelan.

Como parte del evento, se contará con la presencia de Flaminguettes, un estudio de diseño mexicano especializado en dirección de arte para video y animación.

La organización del Festival detalló que algunas de las empresas que han confiado sus campañas a las Flaminguettes son Nike, Adidas, Pepsi, Sony, Cirque Du Soleil y Air France, y durante el festival los representantes realizarán un conversatorio sobre su trabajo.

A la organización se suma el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, donde se llevará a cabo una muestra regional de animaciones en formato "gif", cuya convocatoria está abierta hasta el próximo 30 de mayo por medio del sitio web del festival.

"Para el Museo esta es una oportunidad ideal para que el gremio del diseño local se permee de otras disciplinas, se deje invadir e inspirar por grandes mentes creativas", destacó la directora del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, Fiorella Resenterra.