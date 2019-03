Contraloría inhabilita a Guaidó para ejercer cargos por 15 años

Como en un juego de ajedrez con final abierto, el Gobierno de Nicolás Maduro movió ayer una ficha clave para neutralizar al líder opositor, Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de Venezuela y cabeza del movimiento que apunta a la salida del chavismo del poder. El contralor general de Venezuela, Elvis Amoroso, anunció la inhabilitación del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años.

Este órgano, elegido con poderes legislativos a instancias del mandatario Nicolás Maduro, no está reconocido por la oposición y tampoco por parte de la comunidad internacional.

Guaidó tildó de “farsa” la inhabilitación pronunciada en su contra por la Contraloría del país y dijo que no existe tal cosa porque no hay contralor. “No existe un contralor, no existe una inhabilitación, el Parlamento venezolano es el único que puede designar un contralor”, señaló al recordar que Amoroso fue designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y no por la Asamblea Nacional, que es el órgano previsto para ello.

Guaidó dijo que la inhabilitación “no es lo peligroso de esto, lo peligroso es que siguen atacando a la Presidencia encargada”.

Acusación

El contralor designado por el oficialismo señaló en una comparecencia transmitida por el canal estatal VTV que se “presume” que Guaidó “ocultó o falseó” datos de su declaración jurada de patrimonio, y a su vez recibió dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificar.

Amoroso dijo que Guaidó realizó desde 2015 más de 90 viajes al exterior con un coste superior a los 310 millones de bolívares (94.096,79 dólares a la tasa de cambio oficial) sin aclarar cómo pudo costear estos gastos. Muchos de estos viajes, indicó, se realizaron usando “aeronaves privadas”.

Según Amoroso, Guaidó ha permanecido fuera de Venezuela 248 días desde que ganó un escaño como diputado.

El contralor, que no precisó desde qué fecha comienza a correr la inhabilitación, dijo que Guaidó será además multado con un monto que no especificó.

La Contraloría venezolana estimó en 200 millones de bolívares (60.707,60) los gastos de Guaidó por su permanencia en “hoteles de lujo” fuera del país.

El funcionario aseveró que estos gastos “no se corresponden” con los que puede permitirse un diputado venezolano y agregó que se solicitará a los hoteles en los que se hospedó Guaidó dentro del país para aclarar cómo pagó el opositor su estadía.

A su vez, la Fiscalía venezolana ya abrió dos investigaciones contra Guaidó, un joven legislador del partido Voluntad Popular (VP) -del opositor preso Leopoldo López- que ascendió el 5 de enero pasado a la jefatura del Parlamento venezolano.

Una de estas investigaciones está relacionada con su proclamación como presidente encargado, y la otra con su presunta implicación en el primer apagón masivo que sufrió el país el pasado día 7.

Rechazo internacional

Estados Unidos y el Grupo de Contacto de la Unión Europea (UE) rechazaron la inhabilitación de Guaidó y descalificaron al Gobierno de Maduro.

Estados Unidos calificó como “ridícula” la inhabilitación de Guaidó. “Es absurdo, es ridículo”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino.

Washington es uno de los grandes puntales de Guaidó y el miércoles el presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a la esposa del líder opositor, Fabiana Rosales.

Por su parte, el GCI “condena la reciente decisión del contralor general de Venezuela de inhabilitar a Juan Guaidó” y considera que ese tipo de decisiones “menoscaban aún más los esfuerzos para conseguir una solución pacífica y democrática a la crisis en Venezuela”, indicó la agrupación en la declaración de cierre de su reunión en Quito.

Guaidó continúa con protestas

“Hoy vamos a seguir en las calles implementando nuestra Operación Libertad por el cese de la usurpación”, dijo Guaidó.

Dijo que “desempolvaron” a Amoroso para “meter miedo a los hoteles” en los que se aloja cuando viaja por el país y para “tratar de confundir un poco a la opinión pública”.

“Seguimos en gira por todo el país implementando la Operación Libertad”, afirmó en alusión al programa que han propuesto para el fin del actual Gobierno y un plan de transición que conduzca a unas elecciones.

Gobierno ve un golpe

El ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseveró que la manifestación convocada para el venidero 6 de abril por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países como presidente encargado, será un “simulacro” de golpe de Estado contra Nicolás Maduro.

“Solamente a un sicópata muy escaso, muy precario, se le puede ocurrir convocar un simulacro de homicidio (...) de golpe de Estado”, dijo Rodríguez. Guaidó convocó a protestas para este sábado y para el siguiente, cuando, dijo, se llevará a cabo un “simulacro” de la llamada Operación Libertad.

MILES DE VENEZOLANOS ACUDEN A TÉCNICAS DE LA EDAD MEDIA PARA SOBREVIVIR A LOS APAGONES

Caminar kilómetros durante horas, fabricar lámparas con aceite, salar la carne o recoger agua de manantiales: venezolanos sobreviven al apagón con prácticas de la Edad Media.

Cuando creían superado el masivo apagón que paralizó al país petrolero del 7 al 14 de marzo, el peor de su historia, “la pesadilla” regresó: amplios sectores están sin luz, sin agua, sin metro y sin conexión a internet o comunicación telefónica.

En Caracas, para lidiar con la falta de agua, muchos acuden a las faldas El Ávila, una cadena montañosa de casi 2.800 metros de altitud.

Allí van familias enteras con baldes y bidones, champú, ropa, platos y ollas sucias y jabones a tratar de obtenerla de pequeños desagües y manantiales. Los que tienen acceso a dólares, invaden los hoteles, que cuentan con plantas eléctricas.

Caminar kilómetros o hacer colas de varias horas para tomar un autobús o conseguir gasolina: movilizarse puede ser desesperante.

Los pocos buses disponibles están atiborrados, pese a que los precios también aumentaron. Se estima que el 90% de la flota está parada por falta de repuestos.

Y para cuando cae la noche y la capital queda en penumbra, muchas familias utilizan lámparas caseras.

“Nosotros fabricamos lamparitas con gasolina, aceite o querosén, todo lo que sea combustible, volvimos a la época de la Edad Media”, se lamenta Lizbeth Morin, de 30 años.