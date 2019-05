Contraataque de Maduro tras rebelión deja un diputado preso y tres refugiados 

La represalia del oficialismo venezolano contra el Parlamento opositor tras el fallido alzamiento militar contra Nicolás Maduro deja un diputado preso y tres refugiados en sedes diplomáticas, ofensiva repudiada por Juan Guaidó, quien llamó a salir a las calles el sábado.

Acusado junto con otros nueve colegas de apoyar la sublevación del 30 de abril, el vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, fue detenido la noche del miércoles en una operación cinematográfica, mostrada en redes sociales y narrada en Twitter por el propio legislador.

Agentes del servicio de inteligencia con armas largas interceptaron al brazo derecho de Guaidó en su vehículo 4x4 frente a la sede de su partido. Se negó a bajar y tuvo que llegar una grúa para llevarse el coche.

Fuimos sorprendidos por el SEBIN, al negarnos salir de nuestro vehículo, utilizaron una grúa para trasladarnos de manera forzosa directamente al Helicoide. Los demócratas nos mantenemos en pie de lucha. — Edgar Zambrano (@edgarzambranoad) 8 de mayo de 2019

Una caravana de patrullas cortó calles para permitir el veloz paso de la grúa con el vehículo hasta el Helicoide, el temido cuartel del servicio de inteligencia (Sebin). En la tarde del jueves, la defensa no había tenido acceso al dirigente, denunció a periodistas su abogada Lilia Camejo.

Otros tres diputados se refugiaron en sedes diplomáticas para evitar su captura por la rebelión que encabezó Guaidó. En la residencia del embajador de Argentina está Richard Blanco y en la del embajador de Italia, Mariela Magallanes y Américo De Grazia.

Este último anunció su decisión el jueves en Twitter: "No le daré el gusto a la narcodictadura de que me exhiba como trofeo y me use como rehén".

Otro congresista acusado, Luis Florido, denunció en esa red presencia de funcionarios frente a su casa en el estado Lara (oeste), pero aclaró que está "a buen resguardo".

"Si podemos hablar de un golpe de Estado en Venezuela, aquí está: el desmontaje del Parlamento nacional", reaccionó Guaidó en una rueda de prensa en Caracas, donde acusó a Maduro de usar el "terrorismo de Estado" para aferrarse al poder.

Sonriente y tranquilo, Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de naciones, estuvo resguardado por su dispositivo de seguridad habitual, pese a haber sido él mismo despojado de su inmunidad y estar bajo amenaza de arresto.

"No nos vamos a detener, vamos a seguir en las calles. Este es un proceso que termina con la libertad de Venezuela", advirtió el dirigente, llamando a una nueva protesta nacional para el sábado.

- "Apretando y apretando" -

"Van a ir poco a poco, apretando y apretando, hasta su último objetivo, que va a ser Guaidó. Van a intentar agarrarlo", dijo a la AFP Doris Anzola, una jubilada de 61 años, en el mayoritariamente opositor este de Caracas.

Para Víctor Chauster, un psicólogo de 37 años, la "detención arbitraria" de Zambrano evidencia "desesperación" con una "demostración de fuerza bruta".

En el plano internacional, llovieron las condenas.

"Si (Zambrano) no es liberado de inmediato, habrá consecuencias", advirtió desde la cuenta de Twitter de su cerrada embajada en Caracas Estados Unidos, que no descarta la opción militar en la crisis venezolana.

Para la Unión Europea, fue "otra flagrante violación de la Constitución (...) para silenciar" al Legislativo.

El Grupo de Lima, países americanos críticos de Maduro, rechazó "la decisión de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de allanar arbitrariamente la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional legítima".

En Washington, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó para el viernes una reunión extraordinaria ante la ofensiva judicial.

"Aquellos gobiernos que se solidarizan con golpistas se convierten en cómplices del alzamiento militar", respondió el canciller venezolano, Jorge Arreaza.

- Maduro desafiante -

Los diez diputados fueron acusados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, de delitos como traición a la patria y conspiración.

Son, además, Henry Ramos Allup, Simón Calzadilla, Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía.

Otros diputados del Parlamento, único organismo dominado por la oposición pero anulado en la práctica al ser declarado en desacato por el TSJ en 2016, fueron objeto antes de decisiones judiciales: Gilber Caro y Juan Requesens están presos, Freddy Guevara refugiado en la embajada chilena y Julio Borges exiliado en Colombia.

Desafiante, Maduro aseguró la noche del miércoles que "la Fuerza Armada está cohesionada" en su apoyo.

"No, Mike Pence, el comandante en jefe constitucional y legítimo de la Fuerza Armada (...) se llama Nicolás Maduro", lanzó el mandatario en una alocución televisada.

Maduro respondió así al vicepresidente estadounidense, que recompensó al exjefe de inteligencia Cristopher Figuera por apoyar el alzamiento levantando las sanciones que pesaban sobre él.

"Lo sacrifiqué todo" en una "lucha frontal contra la corrupción", expresó Figuera en un video divulgado este jueves por la cadena NTN24, su primera aparición tras la asonada. No mencionó expresamente, sin embargo, la rebelión.

La crisis política coincide con el peor drama económico y social en la historia reciente de Venezuela, con hiperinflación, apagones y escasez crónica de alimentos y medicinas. Desde 2015, abandonaron el país 3 millones de personas, según la ONU.