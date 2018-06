Congreso suspende al hijo de Fujimori por cohecho

El pleno del Congreso peruano culminó el proceso constitucional contra los parlamentarios no agrupados Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez y los acusó por los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias.

Los tres serán suspendidos mientras dure el proceso penal por la presunta negociación de votos para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, a raíz de las grabaciones del congresista de Fuerza Popular (FP) Moisés Mamani.

La suspensión fue aprobada con 58 votos en el caso de Kenji Fujimori y 57 en los de Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel (Jorge Castro cambió su voto en los dos últimos casos).

Cuando se iba a pasar a la votación de la acusación por infracción constitucional que deriva en la destitución, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, notificó que no había los votos y suspendió la sesión hasta hoy, según El Comercio.

La sanción contra Fujimori se aprobó con los votos de Fuerza Popular y de ocho congresistas de otras bancadas. Los miembros de Nuevo Perú, Frente Amplio (salvo Jorge Castro) y los no agrupados (salvo Yeni Vilcatoma) se retiraron del hemiciclo después de que se aprobara que los miembros de la Comisión Permanente que no votaron en esa instancia lo hicieran en el pleno. Esto último se aprobó con 58 votos a favor, 51 en contra y 1 abstención. Cabe precisar que sin esos votos no se podrían haber aprobado las sanciones.

Jorge del Castillo (Apra) y Juan Sheput (PPK) manifestaron que esta habilitación viciaría todo el proceso, por lo que los acusados podrían acudir al Tribunal Constitucional.

En un fallo del 2003, el TC resolvió que un congresista no podía ser suspendido mientras no exista una sentencia en su contra. Pese a ello, el pleno siguió aplicando esa medida en los siguientes quinquenios legislativos.

El pleno rechazó también ayer por mayoría –51 votos a favor y 60 en contra– la cuestión previa para que el informe final que recomendaba las sanciones regresara a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para una revisión.

Lo que se viene

Con la suspensión de Fujimori, Bocángel y Ramírez, FP recuperará tres escaños a través de sus accesitarios. Con ello, la bancada sumará 62 miembros.

Con ese número, se encuentra más cerca de la mayoría simple (66). La principal votación que deberá afrontar en los próximos dos meses es la elección para la Mesa Directiva, donde Fuerza Popular buscará retener la presidencia legislativa.

La suma de los tres accesitarios, sin embargo, no evitará que en agosto la bancada mayoritaria pierda 2 de las 15 presidencias de comisión que actualmente mantiene. Estas comisiones las perderá a raíz de la creación del grupo Nuevo Perú.

La duración de la suspensión es incierta. Existen antecedentes de congresistas suspendidos que retomaron sus escaños, como el de José Luna (Unidad Nacional), a quien se sancionó en el 2002. Estando suspendido, Luna logró la reelección en el 2006, pero estuvo fuera del Parlamento hasta el 2009, cuando fue absuelto.