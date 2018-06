Congreso de EEUU aplaza para hoy un crucial debate sobre reforma migratoria

La Cámara de Representantes del Congreso estadounidense postergó para hoy un voto crucial sobre reforma migratoria, en medio de presiones para dar una respuesta al escándalo por la separación de familias en la frontera.

En una primera votación los legisladores rechazaron un proyecto de ley de neto corte conservador, pero las negociaciones se hundieron antes de la consideración de otro proyecto de ley, de perfil claramente más moderado.

De inmediato, los líderes de las varias tendencias en la bancada del Partido republicano iniciaron una reunión a puerta cerrada, aparentemente en una tentativa de hallar algún tipo de consenso antes de la próxima votación.

El presidente Donald Trump y varios miembros del gabinete habían repetido en las últimas dos semanas que la llave para una solución a la crisis por la separación de familias estaba en el Congreso, que debía aprobar una ley migratoria.

En incontables mensajes y declaraciones, Trump había responsabilizado directamente a los legisladores del Partido demócrata, a los que acusó de obstruir una solución, pero las negociaciones se hundieron por divisiones entre los republicanos.

Ayer, cuando aún los legisladores republicanos buscaban afinar el discurso, Trump creó un evidente suspenso al afirmar en la red Twitter que los demócratas igualmente bloquearían una solución en el Senado.

Reforma en discusión



Esta discusión de una ley de reforma del sistema migratorio se movía a marcha y contramarcha en el Congreso, pero el tema se aceleró de forma dramática a partir de mayo, con la adopción de una política de 'tolerancia cero' con la migración ilegal.

Esa política, definida por el Fiscal General y Secretario de Justicia, Jeff Sessions, determina que todos los adultos que ingresen ilegalmente al país deben ser arrestados y procesados criminalmente. Para miles de familias, eso significa que sus hijos menores de edad son separados y retenidos en albergues dispersos por todo el país.

Trump firmó el miércoles un decreto que pone fin a la separación de familias en la frontera, pero hasta el momento no ha quedado claro como se aplicará y cuándo se permitirá la reunificación de las familias ahora separadas.

Melania en la frontera



En una muestra de la gravedad de la situación, la primera dama estadounidense, Melania Trump, realizó ayer una sorpresiva visita a la ciudad de McAllen, en Texas, donde recorrió un albergue para niños inmigrantes que es administrado por la iglesia luterana.



“Quiero saber como podemos ayudar a estos niños a reunirse con sus familias lo antes posible”, les dijo la primera dama a los auxiliares del albergue.

De acuerdo con informaciones de la oficina de la primera dama, el albergue reúne actualmente unos 60 niños con edades que van de los 5 a los 17 años, provenientes de Honduras y El Salvador.



Hace días, la esposa del presidente había causado sorpresa al apuntar en una nota oficial que el país requería un gobierno que haga aplicar las leyes pero que también utilice "el corazón".

Polémica por chaqueta de la primera dama

Melania Trump realizó una sorpresiva visita a un albergue de niños inmigrantes en la frontera entre EEUU y México, pero fue su vestuario lo que dejó a muchos boquiabiertos: una chaqueta con el mensaje: "Realmente no me importa, ¿a ti?"



En medio de la fuerte polémica por la política migratoria de su esposo, las imágenes de la primera dama luciendo la chaqueta color verde oliva con letras blancas en la espalda al abordar un vuelo a Texas no tardaron en hacerse virales en las redes sociales.



"'REALMENTE NO ME IMPORTA, ¿A TI?' escrito en la chaqueta de Melania se refiere a los medios de comunicación de noticias falsas", escribió en un tuit el mandatario poco después del regreso de su esposa. "Melania ha aprendido cuán deshonestos son, ¡y verdaderamente ya no le importa!", añadió.



Para cuando llegó a la ciudad de McAllen, Texas, la primera dama se había cambiado la polémica prenda por una chaqueta color crema estilo safari.

En la jornada

Detención

El Gobierno de Trump pidió ayer a una corte de California que modifique un acuerdo que existe para poder detener a los niños inmigrantes durante más de 20 días.



Mejor

Los niños indocumentados que son separados de sus padres en la frontera de EEUU están mil veces mejor en un albergue que en la cajuela (maletero) de un auto o en manos de traficantes, aseguró Art del Cueto, vocero de la Patrulla Fronteriza.