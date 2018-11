El arquitecto Alejandro Pizano Ponce de León, hijo del fallecido Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en Colombia, murió hace dos días envenenado con cianuro, informó hoy la Fiscalía.

"Según los resultados de la necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la causa del deceso fue 'envenenamiento por ingesta de cianuro'", manifestó en una rueda de prensa la vicefiscal, María Paulina Riveros.

La funcionaria aseguró que la entidad "abrió una noticia criminal" para esclarecer el hecho una vez le fue informada del fallecimiento del arquitecto, cuyo deceso se produjo el pasado domingo, tan solo tres días después de la muerte de su padre, quien padecía un cáncer y sufrió un infarto.

Según la pesquisa, la víctima encontró el cianuro en una botella de agua saborizada que se encontraba en el escritorio que su padre tenía en su casa, razón por lo cual los investigadores recibieron la bebida para realizar los "análisis correspondientes".

"A raíz de los hechos anteriores la Alejandro Pizanotambién ha iniciado una investigación penal para determinar las causas por las cuales se encontraba esa sustancia en la casa del padre de la víctima", agregó Riveros.

Por su parte, el director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Valdés, afirmó que si bien el dictamen de la muerte de Jorge Enrique Pizano estableció que fue por un infarto, el personal médico "dejó para estudios de patología" muestras de tejidos que serán analizadas por las autoridades.

El deceso de Pizano Ponce de León ocurrió poco después de haber regresado de España a Colombia para asistir al funeral de su padre, quien hizo importantes revelaciones por el caso de Odebrecht.

Jorge Enrique Pizano dejó una entrevista grababa, emitida anoche por "Noticias Uno" en la que revela que el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, conocía desde 2013, antes de llegar al cargo, la trama de corrupción orquestada por Odebrecht en Colombia.

Yo le informé (a Martínez) que había unos contratos irregulares en la concesionaria", afirmó Pizano, quien era testigo del caso de sobornos de la compañía brasileña en Colombia.

Pizano era en 2015 responsable del control financiero de la Ruta del Sol II, que comunica el centro con el norte del país, por parte de la Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana), involucrada en la obra a través de Episol S.A.S.

En esa época el hoy fiscal era abogado del conglomerado bancario Grupo Aval, que a su vez es socio mayoritario de Corficolombiana.

Tanto el Grupo Aval como Corficolombiana hacen parte de un conglomerado mayor del industrial Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien ocupa el puesto 123 entre los más ricos del mundo según la lista anual de multimillonarios de la revista estadounidense Forbes difundida en marzo pasado.

Los sobornos que pagó Odebrecht en Colombia para garantizar la entrega de contratos en la Ruta del Sol II ascendieron a 84.000 millones de pesos (unos 28,62 millones de dólares), confirmó en julio del año pasado la Fiscalía.

Ante la situación, el fiscal Martínez aseguró hoy en un comunicado que Pizano le llevó en el segundo semestre de 2015 los resultados de unas investigaciones sobre contratos del consorcio Ruta del Sol porque en la "administración" del proyecto no le pusieron cuidado.

"Le pregunté al doctor Pizano si podía asumirse que se trataba de 'coimas', a lo cual me contestó 'hombre, pues no tengo certeza'. De hecho, una de las hipótesis que contemplaba Jorge Enrique Pizano era que se trataba de pagos a 'paramilitares'. La duda que le asistía explica la razón por la cual no presentó denuncia alguna ante las autoridades", recalcó.

Martínez, que es fiscal general desde agosto de 2016, añadió que sólo fue en 2017 cuando se "estableció con certeza" que lo hallado por Pizano estaba relacionado con coimas pagadas por Odebrecht y afirmó que por estar impedido no ha actuado como fiscal en la investigación.