Cientos de miles de jóvenes claman por políticas concretas por el clima

"Si cambia el clima, ¿por qué no cambiamos nosotros?". Estudiantes de todo el mundo, de Hong Kong a Madrid pasando por Kampala, La Paz y Santa Cruz de la Sierra, abandonaron las aulas y salieron a la calle a exigir medidas decisivas contra el calentamiento del planeta.

Wellington, Sídney, Bangkok, Atenas, Roma... a medida que avanzaba la jornada, miles y miles de jóvenes iban sumándose a esta huelga estudiantil internacional impulsada por la adolescente sueca Greta Thunberg para denunciar la inacción de los gobiernos.

Decenas de jóvenes se congregaron en las plazas principales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. En la plaza 24 de septiembre de la capital cruceña, los jóvenes se congregaron con pancartas y reclamos concretos para proteger el medioambiente y salvar al planeta de la contaminación y el efecto invernadero causante del cambio climático.

La ambientalista cruceña Xiomara Zambrana destacó que “a novedad de estas concentraciones es que tienen un rostro joven y militante por el medioambiente. Están cansados de los gobernantes mayores que no han dado soluciones concretas. Están inspirados por Tintin Eleonora Ernman Thunberg, una joven de 16 años, que en septiembre del año pasado inició una llamativa huelga, cada viernes, ante el Parlamento de su país reclamando una salida clara al cambio climático”.

“La experiencia de Greta ha inspirado a millones de jóvenes que quieren hacer algo por el planeta. El corazón del reclamo es que se escuche esta voz que pide soluciones a sus autoridades para frenar un fenómeno que están provocando desastres en todo el mundo. En Bolivia, ya lo estamos viendo hace rato con inundaciones, sequías, falta de agua se producen por los cambios en las temperaturas a escala global. Somos uno de los países más vulnerables a cambio climático y, por ello, todos debemos comprometernos con esta cruzada”, indicó.

"¡123 países!", tuiteó la joven, de 16 años. En total, estaban previstas unas 2.000 manifestaciones en el planeta, según el sitio de la campaña FridaysForFuture.

Centenares de estudiantes secundaron a Thunberg, convertida en símbolo de este movimiento, frente al Parlamento de Estocolmo, donde la joven se ha venido plantando cada viernes en solitario desde hace varios meses para exigir a su gobierno que cumpla con el Acuerdo de París de 2015.

"No soy el origen de este movimiento. Ya estaba allí. Solo requería una chispa para encenderse", dijo Thunberg, mientras un manifestante agitaba una pancarta con un juego de palabras en alusión a su compañera, propuesta esta semana para el Premio Nobel de la Paz: "Make the planet Greta again".

"No hay planeta B"

Nueva Zelanda fue el punto de partida, con manifestaciones de centenares de estudiantes, incluido en Christchurch, donde el sangriento atentado contra dos mezquitas llevó a la policía a acordonar el centro de la ciudad.

"Están destruyendo nuestro futuro", "No hay un planeta B", rezaban algunas de las pancartas. La consigna más repetida fue: "Si ustedes no actúan como adultos, nosotros lo haremos".

En Delhi, Shagun Kumari, de 13 años, denunció que sus "ojos sufren por la contaminación". "Quiero un aire que no afecte mis pulmones y agua limpia que no me haga enfermar".

En París, entre 29.000 jóvenes, según la policía, y 40.000, según los organizadores, desfilaron entre los monumentos del Panteón y los Inválidos. "Y uno y dos y tres grados es un crimen contra la humanidad", se leía en algunos carteles.