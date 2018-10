Medios chilenos intentaron obtener una reacción de su canciller, Roberto Ampuero, respecto al anuncio realizado el sábado por el vocero de la causa marítima, Carlos de Mesa, en el que confirmó que será candidato a la Presidencia del Estado. La autoridad se negó a hacer algún comentario argumentando que se trata de política interna de Bolivia, por lo que no procede emitir alguna opinión.

"Como canciller de Chile no me corresponde, ni es la inspiración ni el deseo de nuestro gobierno, que yo esté comentando permanentemente la política interna de Bolivia, son los hermanos bolivianos los que tienen que decidir a quién van a escoger. Chile ahí no tiene nada que decir. Chile va a respetar desde luego lo que es la voluntad mayoritaria del pueblo boliviano en las próximas elecciones", dijo Ampuero, en declaraciones reproducidas por Emol.

El canciller chileno además dio vuelta a la página al tema del fallo de Bolivia, asegurando que este no es el foco de su diplomacia.