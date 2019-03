Boeing suspende la entrega de los aviones 737 MAX por la crisis

El fabricante de aviones estadounidense Boeing anunció el jueves que suspende la entrega de su éxito de ventas, el 737 MAX, después de que este modelo sufriera dos accidentes mortales en cinco meses, aunque la producción continuará, dijo un portavoz de la compañía a la AFP.

“Hacemos una pausa en la entrega de los 737 MAX hasta que tengamos una solución”, dijo el portavoz, que añadió: “Continuaremos con la producción, pero evaluaremos nuestras capacidades”.

Entre tanto, las cajas negras del Boeing 737 MAX 8 que se estrelló el domingo en Etiopía llegaron ayer a Francia, donde una agencia especializada las analizará para comprender las causas del accidente que provocó la inmovilización de ese modelo de avión alrededor del mundo.

La lectura de las cajas negras fue confiada a la oficina de análisis para la seguridad de la aviación civil de Francia (BEA), un organismo estatal que explicó que las autoridades etíopes comunicarían el avance de la investigación.

La compañía Ethiopian Airlines había anunciado previamente que las dos cajas negras fueron llevadas a París porque Etiopía no dispone del equipamiento necesario para analizarlas.

El análisis de las cajas negras, la que contiene los parámetros de vuelo y la que registra las conversaciones y alarmas en la cabina, necesita equipos de expertos.

En tanto, la organización estadounidense Citizens for Responsability and Ethics in Washington (CREW) acusó este jueves al secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, de aprovechar su cargo para beneficiar al gigante aeronáutico Boeing, para el que trabajó hasta que se incorporó al Pentágono, en 2017.