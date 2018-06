Bajo corrupción y violencia, México entra en la recta final de las elecciones generales

Bajo la sombra de la corrupción y la violencia, México ingresa hoy en la recta final de las elecciones presidenciales del domingo. El izquierdista Andrés Manuel López Obrador aparece como favorito en las encuestas, pero el resultado permanece abierto por el denominado ‘voto oculto’ que no permite descartar una sorpresa.

Todos los sondeos señalan que el ganador será el líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pero hay factores como el muestreo, el número de indecisos o la espiral del silencio que podrían trastocar un triunfo que parece inevitable.

Un sondeo publicado por Consulta Mitofsky señaló que López Obrador, de Morena, encabeza la intención del voto de los comicios del 1 de julio con un 37,7%, seguido de Ricardo Anaya, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), con el 20%.

José Antonio Meade, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), obtendría el 17,7% de los sufragios y un 3,1 % sería para el independiente Jaime Rodríguez, el Bronco.

El 1 de julio, 89,5 millones de mexicanos están habilitados para votar para renovar su presidente, el Congreso y otros 18.000 cargos estatales y municipales.

Corrupción, el gran tema



El sexenio de Enrique Peña Nieto, marcado en un primer tramo por unas reformas esperanzadoras, termina su mandato bajo flagrantes casos de corrupción -la Casa Blanca, la Estafa Maestra, gobernadores prófugos-, crímenes como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o una violencia que crece sin freno, lo que ha propiciado el malestar electoral. El rechazo a la gestión del actual presidente, casi de un 80%, es el partido o candidato con más adeptos.

Seis de cada 10 mexicanos consideran que la corrupción ha aumentado en el último año, de acuerdo con el informe más reciente de

Transparencia Internacional. México ocupa la posición 135 de 180 naciones en las que se mide la percepción de este mal. Es el peor evaluado del G20 y de las naciones que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).



Los escándalos de corrupción a lo largo del Estado han tocado a funcionarios federales hasta llegar al presidente Enrique Peña Nieto, cuya actual esposa, Angélica Rivera, había recibido una lujosa mansión de uno de los contratistas preferidos por el Gobierno.



También han tocado políticos locales. Unos 17 exgobernadores que han estado en el poder en la última década se encuentran bajo investigación, encarcelados o fugados. La mayoría llegó al poder bajo las siglas del PRI.



Esto ha empantanado la campaña de José Antonio Meade, el candidato del tricolor a la presidencia, cuyos esfuerzos parecen destinados a remontar la losa de la impopularidad de Peña Nieto, cuya gestión es aprobada por solo dos de cada diez personas.



Los comicios más violentos



Este proceso electoral, que comenzó en septiembre de 2017, rompió el récord de violencia con 129 políticos y candidatos asesinados, en su mayoría locales.



La ola de violencia parece no tener fin en México. El lunes se sumaron nuevos hechos en dos estados del sur del país: un candidato a diputado fue asesinado a balazos cuando se dirigía a un acto en Oaxaca, mientras que más de 11.000 boletas electorales fueron robadas durante un asalto.

¿Fin del sistema de partidos tradicionales?



Si finalmente se cumplen los pronósticos de las encuestas -de no hacerlo, el batacazo en los pronósticos superaría al Brexit en el Reino Unido, la elección de Donald Trump en Estados Unidos o incluso el imprevisto No al proceso de paz con las FARC en Colombia-, la victoria de Manuel

López Obrador y la irrupción de Morena como fuerza predominante en el Congreso, evidenciará el fin del sistema tradicional de los partidos políticos.



Desde 1988, el tablero político mexicano ha girado mayormente en torno a tres formaciones: el PRI, el partido hegemónico; el PAN, como principal opositor desde el centro derecha y el PRD, que consiguió aglutinar apoyos en el centro izquierda. Todo esto puede saltar por los aires, si Morena se impone en las urnas.



“Nada está escrito, pero Newton decía que cuando un cuerpo lleva trayectoria, se necesita de una fuerza más grande para cambiar esta trayectoria, y esto es lo que no se ve”, dijo a EFE Rodrigo Galván, director de la empresa De las Heras Demotecnia.



El representante de esta compañía encuestadora con 30 años de experiencia detalló que, pese a los tres debates presidenciales y a las duras acusaciones, la tendencia del voto "no se ha movido desde hace seis meses". Por eso, "no creo que se vaya a mover en los próximos días", añadió.



Entre los indecisos y los votantes que no expresan por quién van a votar puede estar la decisión final de los mexicanos en las elecciones generales del domingo.