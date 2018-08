Autoridades confirman brote de cólera en Santiago

Las autoridades sanitarias de Chile confirmaron este viernes la existencia de un brote de cólera en Santiago, tras la aparición de siete casos comprobados en los últimos dos meses.

La circulación en el país de esta patología, provocada por una bacteria, no es usual y los últimos casos identificados datan de 2011. "Es un brote. Lo que a nosotros nos llamó la atención es que hemos tenido 13 casos (sospechosos) en estos últimos dos meses", dijo este viernes en rueda de prensa la subsecretaria de Salud, Paula Daza.

Los casos están distribuidos en varios puntos de la ciudad de Santiago, la capital chilena, de siete millones de habitantes.

Te puede interesar | Canciller chileno a Evo: "Cuando se está en un hoyo, lo mejor es no seguir cavando"

De acuerdo al Ministerio de Salud, hasta la fecha se "han notificado 13 casos sospechosos de cólera". De ellos, siete han sido confirmados por el Instituto de Salud Pública con "Vibrio cholerae no toxigénico", mientras otros cuatro están aún en estudio y dos fueron descartados.

"Este cólera no toxigénico, significa que no es epidémico y que no es el cólera grave que produce alta mortalidad. Sin embargo, debido al aumento de los casos que hemos tenido en los últimos dos meses y a la concentración de periodo, es que estamos llamando a la población a que se tomen las medidas para prevenir las infecciones gastrointestinales", dijo Daza.

El origen del contagio "se encuentra en estudio", de acuerdo a las autoridades, que explicaron que "esta cepa se encuentra normalmente circulando en aguas de regadío no produciendo enfermedad para las personas".