Asilada urge a Canadá a aceptar a otros que ayudaron a Snowden

Una mujer que recibió asilo en Canadá luego de refugiar a Edward Snowden instó el martes al gobierno de Ottawa a aceptar a otras cinco personas que ayudaron al fugitivo subcontratista del gobierno de Estados Unidos y que enfrentan la deportación desde Hong Kong.

Vanessa Rodel, de 42 años, y su hija de siete, Keana, aterrizaron en Toronto el lunes por la noche en un vuelo desde Hong Kong. En una conferencia de prensa a la mañana siguiente, Rodel demostró alegría y entusiasmo por comenzar una nueva vida, pero expresó preocupación por otras cinco personas que siguen en la situación en la que ella estaba, incluidas tres de su familia.

"Espero que podamos crecer juntos en Canadá", dijo Rodel al referirse al padre de su hija y dos hermanastras, que permanecen en Hong Kong aguardando una decisión sobre la apelación de sus casos.

El abogado Marc-Andre Seguin, del grupo no gubernamental For the Refugees, que patrocinó a Rodel y su hija, dijo que quienes siguen en Hong Kong se enfrentan a una "muerte segura" si son devueltos a Sri Lanka, su país de origen. Son cinco personas que esperan respuesta de Canadá a su pedido de asilo.

"Por supuesto, estamos muy contentos de que Canadá haya aceptado proteger a Vanessa y Keana, pero todavía estamos preocupados por el destino de quienes se quedan atrás", dijo.

Rodel ocultó a Edward Snowden en su apartamento en Hong Kong en 2013 tras las revelaciones del exagente de la agencia de seguridad estadounidense NSA sobre la existencia de un sistema de vigilancia mundial de comunicaciones y de Internet, señaló la cadena pública Radio Canadá.

Acusado por Estados Unidos de espionaje y robo de secretos de Estado, Snowden está exiliado en Rusia.