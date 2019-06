Así fue la entrevista que Nicolás Maduro no quería que se publique

La entrevista que Nicolás Maduro no quería que se publicara y que para evitarlo hizo que funcionarios de su gobierno la decomisaron, retuvieran al periodista Jorge Ramos y a su equipo en el Palacio de Miraflores y, posteriormente, los expulsara de Venezuela; fue publicada este domingo por Univisión, después de tres meses de haber sido realizada.

Los 17 minutos con 40 segundos que fueron filtrados el 30 de mayo a la cadena estadounidens no son los que grabó el equipo de Ramos, sino de las cámaras que el propio equipo de Maduro coloca en este tipo de entrevistas. Pero, es por este material que se conocen detalles del polémico encuentro. Muestra cómo Maduro, cuyo gobierno tiene a Venezuela sumergida en su más profunda crisis, va elevando el tonó a medida que Ramos lo cuestiona.

“Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos (el Parlamento) usted es un dictador”, empieza el periodista, a lo que Maduro le pide que lo llame como dice la Constitución. Además, le hace notar el encuentro se da en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano.

La conversación se torna incómoda para el mandatario venezolano cuando Ramos le habla de los muertos en su gestión, de las elecciones consideradas ilegítimas por la oposición y de los perseguidos políticos, entre otros temas.

“Mira, no tiene ningún sentido hacer una entrevista para una confrontación estéril. Yo creía que tú venías a preguntar de situaciones en pleno desarrollo en Venezuela, no que venías, como militante opositor que eres, a hacerte parte de acusaciones muy sucias...”, dice un molesto Maduro.

El presidente venezolano trata de mantener la cordura, pero cuando el periodista le toca el tema de los presos políticos y le muestra una lista, se exaspera. “No, no dejes nada que no me la voy a llevar, ten la seguridad. Tú te llevas tu basurita… Mira, vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Te vas a tragar con una Coca-Cola tu provocación”, dice poco antes de terminar la entrevista.

Luego, cuando Ramos lo cuestiona por la crisis que se vive en ese país e intenta mostrarle un video de gente buscando comida de entre la basura, Maduro se niega a seguir, se levanta y la grabación se corta.

